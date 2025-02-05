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聚焦範疇3盤查工作 櫃買中心發布「溫室氣體盤查作業參考指引」

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心（Taipei Exchange）為協助上市櫃公司執行溫室氣體範疇3盤查，以順利接軌IFRS永續揭露準則，偕同臺灣證券交易所、臺灣期貨交易所及臺灣集保結算所共同發布「範疇3溫室氣體盤查作業參考指引及常見問答集」。為符合IFRS S2「氣候相關揭露」要求，本參考指引是以「溫室氣體盤查議定書（GHG Protocol）企業準則」及「GHG Protocol範疇3計算指引」為主體彙編，並主要聚焦於範疇3盤查工作的操作方法。

範疇3溫室氣體盤查作業參考指引內容包含溫室氣體盤查方法及範疇3所含15類別排放來源之量化方法，如供應鏈上下游、產品使用階段，及員工通勤與商務旅行等排放源。同時為協助使用 ISO 14064-1標準進行溫室氣體盤查的公司，更易於將其盤查資訊轉換為GHG Protocol所要求之排放類別，亦提供GHG Protocol與ISO 14064-1範疇3分類之比較，並就GHG Protocol 與 IFRS S2 關聯及主要差異進行說明。

另櫃買中心就2024年舉辦的溫室氣體盤查實作工作坊與上市櫃公司交流所蒐集的提問，暨透過問卷調查瞭解企業對於範疇3盤查所遇的困難點，彙整出範疇3常見問答集，內容包含盤查步驟、邊界設定、計算與資料蒐集之常見問題，並提供敏感資訊之處理及數據不足時之應對建議，以協助企業執行盤查作業，相關資料可至上櫃公司入口網點選「溫室氣體盤查」之「宣導資訊」（https://reurl.cc/xp83gb）或接軌IFRS永續揭露準則專區點選「實務指引及問答」（https://reurl.cc/kMWo7d）查閱該參考指引、問答集及懶人包。另「溫室氣體盤查實作工作坊」影音資訊亦可至上櫃公司入口網或接軌IFRS永續揭露準則專區觀看。

櫃買中心表示，2025年將持續辦理溫室氣體盤查實作工作坊，初步規劃以通用性及產業別之課程讓上市櫃公司依需求報名參與，並透過案例演練方式，讓參與者實際操作範疇3數據蒐集、計算、查詢係數資料等，進而提升盤查能力，未來亦將持續辦理相關宣導活動，並蒐集企業回饋意見及優化相關資源，以協助上市櫃公司完成溫室氣體盤查相關工作。

櫃買中心

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