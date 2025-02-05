快訊

精舍版洪仲丘？死者生前「被逼跪拜佛像」遭踹虐死 王薀3大護法信徒聲押

菲律賓眾議院通過！彈劾副總統薩拉杜特蒂 下任總統人選曝光

案情新突破！三環幫角頭遭槍殺斷掌 第2接應人落網羈押禁見

玉山金攜手成功大學簽MOU 共同培育國際金融人才

中央社／ 台北5日電
玉山金董事長黃男州（左）與成功大學校長沈孟儒（右）5日簽署合作備忘錄，共同推動國際學生實習計畫，以促進國際人才交流、提升台灣國際金融競爭力。圖／玉山金提供
玉山金董事長黃男州（左）與成功大學校長沈孟儒（右）5日簽署合作備忘錄，共同推動國際學生實習計畫，以促進國際人才交流、提升台灣國際金融競爭力。圖／玉山金提供

玉山金今天指出，為培養國際金融人才，攜手成功大學簽訂合作備忘錄（MOU），共同推動國際學生在台的實習計畫，實習領域涵蓋金融科技、財富管理及企業金融等，促進國際人才交流。

玉山金今天發布新聞稿指出，與成功大學簽署合作備忘錄，此次合作計畫提供在台國際學生實習機會，讓國際學生瞭解台灣的金融環境與發展，並注入多元觀點與創新思維，提升台灣的國際金融競爭力。

玉山金董事長黃男州表示，此次計畫針對在台灣求學的國際學生，提供多元實習機會，領域涵蓋金融科技、財富管理及企業金融等，透過實際參與並接受專業培訓，累積實務經驗，期望國際學生能夠增強金融專業能力，並深入了解台灣的金融環境與文化。

黃男州說，表現優異的實習生也將獲得優先錄取正式職缺的機會，延續雙方產學合作。

玉山金補充，目前成功大學校內有超過3000名的國際生，並積極結合產業創新與國際學生人才，推動境外生職引計劃，促進學生與產業界的交流。

成功大學 玉山金 金融科技

延伸閱讀

雲縣府力推農廢再利用 產官學合作簽MOU

凝聚戰力！ 金管會宣布金融科技產業聯盟將在2月19日成軍

國泰世華聯手北地檢署打擊詐騙犯罪 共簽反詐MOU

屏縣府與日本台商總會簽MOU 建立媒合平台助交流

相關新聞

張聖心出任花旗集團台灣區總裁、銀行董事長 4月1日生效

花旗集團於5日宣布將由張聖心（Christie Chang）出任花旗集團台灣區總裁及花旗（台灣）銀行董事長，負責花旗集團...

1月底外匯存底5775億美元 外資持有股債等市值創新高

中央銀行發布最新外匯存底統計，114年1月底止我國外匯存底金額為5775.83億美元，較113年底增加9.06億美元，主...

央行：包含盈餘匯出 外資1月淨匯出約30多億美元

中央銀行5日公布，2025年1月底我國外匯存底金額為5,775.83億美元，月增9.06億美元，外匯存底變動主要因素有二...

新台幣強升1.47角 收32.838元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.838元，強升1.47角，成交金額8.44億美元

玉山金攜手成功大學簽MOU 共同培育國際金融人才

玉山金今天指出，為培養國際金融人才，攜手成功大學簽訂合作備忘錄（MOU），共同推動國際學生在台的實習計畫，實習領域涵蓋金...

花旗台灣高層異動 張聖心將出任台灣區總裁暨銀行董事長

在花旗工作服務達50年的花旗台灣區總裁暨花旗（台灣）銀行董事長安孚達（Aftab Ahmed）決定於近日退休，花旗集團於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。