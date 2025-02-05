花旗台灣高層異動 張聖心將出任台灣區總裁暨銀行董事長

在花旗工作服務達50年的花旗台灣區總裁暨花旗（台灣）銀行董事長安孚達（Aftab Ahmed）決定於近日退休，花旗集團於5日宣布張聖心（Christie Chang）將出任花旗集團台灣區總裁及花旗（台灣）銀行董事長，負責花旗集團在台灣的所有業務及營運，並帶領花旗在台灣的業務持續成長，其花旗（台灣）銀行董事長一職將由董事會選任並呈報主管機關核准。

張聖心的新任命將於4月1日生效。張聖心女士將直接向花旗日本、北亞及澳洲區域及銀行業務負責人龍明睿（Marc Luet）負責。

張聖心女士任職花旗35年，現任花旗（台灣）銀行總經理，以及花旗北亞區企業金融事業群副總裁。張聖心女士於1989年以儲備主管加入花旗銀行，在這35年期間，歷任多個高階領導職務，包括亞太區企業金融事業群總裁、台灣區銀行、資本市場及財務顧問服務事業群負責人、機構客戶事業群負責人、企業及投資銀行負責人，以及企業金融事業群負責人等，累積了與機構客戶建立堅實關係的豐富經驗；她負責帶領團隊向花旗的機構業務客戶提供一流的金融服務，包括多元的產品及解決方案以及花旗在全球網絡的專業能力。

龍明睿指出：「台灣是花旗銀行在全球的一個重要市場，我們對台灣的客戶、業務和員工有著深刻的承諾。」他強調，「以其在台灣金融業的豐富經驗以及與我們機構客戶建立的長期堅實的關係，張聖心女士有絕對的優勢與能力帶領花旗台灣成為我們客戶的卓越金融夥伴。」

龍明睿也對安孚達表達感謝，他說：「我要感謝安孚達對花旗的傑出貢獻，以及他為花旗在全球的營運成長，所做的服務與奉獻。他的退休標誌著他在花旗銀行50年輝煌職業生涯的結束，我們祝福他在人生的新篇章，圓滿、順利！」

安孚達以高階主管培訓生身分加入花旗銀行，50年來，安孚達擔任過多個領導職務，足跡遍及全球，包括他在過去17年間，領導花旗在埃及、匈牙利、菲律賓等市場的業務，以及於2023年1月擔任花旗台灣區總裁暨花旗（台灣）銀行董事長迄今。

花旗自1964年在台灣首度成立代表處以來，深耕台灣逾60年，己成為市場最具影響力的外商銀行之一。花旗善用遍布全球90多個市場的網絡優勢，提供創新金融服務，協助台灣企業進行海外籌融資及收購，同時也幫助國際企業投資台灣。自2020年以來，花旗集團已從全球股票及債券資本市場，為台灣客戶募集了逾250億美元的資金，成為台灣企業成長背後推手。