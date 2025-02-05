因應2026年雙接軌 金管會要產險業精進系統調整

國內保險業將於2026年接軌IFRS 17及TW-ICS，金管會保險局長王麗惠今天表示，今年為關鍵整備年，金管會會將相關法規及前置作業準備好，協助保險業順利接軌，產險公司也須精進系統調整，以順利接軌新會計制度。

產險公會今天舉行新春團拜，王麗惠致詞表示，金管會2024年對金融三業及上市櫃公司等合計開罰新台幣1億7786.5萬元，相較2023年下滑，但金管會有3大堅持不會鬆懈，包括對市場秩序與穩定的堅持、對市場紀律與遵法的堅持、對資本適足率與清償能力維持的堅持。

王麗惠說，在互信互助互諒的基礎上，金管會將永遠向業者敞開大門，歡迎業者提建議，金管會將盡量協助業者發展。對於產險業未來業務拓展，王麗惠亦提出5大期許。

首先，產險業扮演社會安全網功能，與社會共榮共生，和經濟發展有緊密關聯性，隨科技日新月異、社會快速變化，及氣候變遷造成自然災害頻仍，新興風險不斷產生，對個人和企業帶來前所未有考驗，也為產險業帶來新契機。

王麗惠期許產險業持續強化風險管理能力，在風險可控範圍內，支持各部會主管機關推動的政策性保險，另因應2050淨零碳排目標，亦期待產險業持續檢視氣候變遷帶來的挑戰及機會，研究、開發綠色永續商品，協助產業永續轉型。

其次，現今企業廣泛運用網路服務保有大量個資，若受到網路攻擊，會造成業務中斷和資料外洩問題，王麗惠期許產險業持續推展資安險，協助企業在資安事故發生時有效移轉風險，強化經營韌性。

王麗惠說，目前產險公司均已投保資安險，金管會鼓勵產險業在今年優先向壽險公司、壽險公會及其他周邊單位陸續推廣資安險，並積極協助各業別潛在客戶進行資安評估盤點、或取得資安認證作為後續投保資安險準備。

第3，金管會鼓勵產險業提出創新想法、申請業務試辦，若試辦送件前有疑問，均可至金管會展開先期討論，金管會亦將持續檢討電子商務相關法令，優化數位身分驗證應用並擴大電子商務場景。

第4，希望產險業持續落實普惠金融、推動微型保險，第5，明年國內保險業將接軌IFRS 17及TW-ICS，王麗惠指出，今年為關鍵整備年度，金管會會將相關法規及前置作業準備好，協助保險業順利接軌新制。

她提到，2024年金管會發現部分產險公司依系統產製的平行測試報表數字精確性仍待提升，今年業界必須編製平行報表，希望產險業持續精進系統調整，以接軌新制、順利開帳。