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玉山銀攜手農業部推動「Let's Live Green」刷卡活動

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

為改善城鄉差距並鼓勵在地產業升級，玉山銀行攜手農業部共同協助在地農村商家佈建多元支付系統，即日起至2025年6月30日推出「Let's Live Green」刷卡活動，提供玉山卡友前往指定之政府認證的環境友善商家消費享最高6%現金回饋，號召卡友共同落實環境友善，用實際行動成為農村商家銷售優質產品的助力。

玉山銀行實踐聯合國永續發展目標SDGs12「責任消費與生產」，與農業部農村發展及水土保持署合作，嚴選獲得農村好物、農村好店及農村社區企業認證之優質商家，協作導入永續收單專案，於2025年6月30日前推出「Let's Live Green」刷卡活動，持玉山信用卡至精選農業部認證「食在地」與環境部認證「旅樂活」特店消費(如:蜂蜜先生、香格里拉休閒農場、禧榕軒大飯店等，超過30間特店)，可獲得最高5%現金回饋，且首次開通玉山支付碳帳戶可再加碼1%回饋，合計最高可享6%現金回饋。透過串聯農業部、商家與銀行三方的力量，引導玉山卡友選購台灣在地優質農產品、旅遊選擇環境友善旅館，一同實踐環保生活。

玉山以金融影響力出發，積極鼓勵小型企業及個人投入減碳行動，除於2023年推出永續收單專案，提供取得環境部認證標章(如:環境部淨零綠生活資訊平台、環保標章)之商店專案優惠費率，期望共同推動餐廳從食材源頭減量、鼓勵使用在地食材，同時邀請旅館業者響應不主動提供一次性備品及節能設備的使用，進行環保升級，共同為2050淨零碳排目標努力。

玉山銀行 農業

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