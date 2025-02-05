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產險公會理事長李松季最後任期團拜致詞：8月要卸任 六年相處非常愉快

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
產險公會理事長李松季。記者齊瑞甄攝影
產險公會理事長李松季。記者齊瑞甄攝影

產險公會理事長李松季5日出席產險公會新春團拜，今年是李松季任期第六年，他致詞時預告，即將在今年8月1日就要正式卸任，李松季說，「14家本國的產險公司、5家國外在台的分公司或子公司，構成公會的主體，六年來相處非常愉快，形成一個前所未有，互信、互助的一個新的文化。」

李松季指出，感謝主管機關這六年來的溝通，可以講完全沒有任何障礙，彼此間的互信、互諒，產險業者本身也背負整個產險業的發展，背負很多同仁的期望，因為他們幾乎把他們的一生投入在產險這個行業，其實他們有他們的尊嚴。

他進一步說，在這當中，透過大家相互溝通，跟主管機關之間作為一個重要的利害關係人，相處得非常愉快，特別感謝黃主委（前任金管會主委黃天牧）在兩年前頒發一等金融獎章給他，給李松季讚美詞裡面講的是，「任勞任怨，不卑不亢，是最佳的領導典範」。

李松季說，他也因緣際會去當了一年兩個月又九天金融總會的代理理事長，以產險公會理事長去代理金總理事長這麼長時間，即使卸任了都備受尊重，從主管機關到整個金融業對產險業價值的肯定，其實覺得很珍惜。

李松季指出，公會這麼多年來，「我一直在理監事會裡面講，鼓勵所有同業本於保險的原理原則，鼓勵大家公平待客，服務好所有的客戶，這當中我覺得最大的考驗其實是防疫保單，在防疫保單非常艱難的時期、是100%的煎熬，牽涉到那麼大的一個金額，這沒辦法談理論，實際上大家就是很痛苦。」

他說，他經常跟產險業者說，跟消費者間的社會信賴的關係，「我們一定要把它維繫住，因為有一天我們都會不在，今年8月1日之後我就不在了（卸任），我們跟消費者之間的關係要維繫住，讓更年輕的從業者在這當中繼續發展、去繁榮。」

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