產險公會團拜 理事長李松季：保費收入朝3,000億邁進

產險公會5日上午舉行一度一度新春團拜，金管會保險局長王麗惠、各大產險公司董總皆出席。產險公會理事長李松季致詞時表示，在大家共同努力之下，2024年產險業簽單保費收入首次突破2,700億元、來到2702億元，「這是一個很好的里程碑，今年希望朝3,000億元目標前進。」

李松季表示，這3,000億元代表產險業承擔更大的社會責任，很珍惜這樣的承擔，也期待隨著台灣經濟的發展，產險能夠更蓬勃的發展。他指出，今年以來，不管是因地緣政治導致的對抗，或者氣候變遷引發的加州大火、包括台灣嘉義大埔地震餘震不斷，在在提醒產險業對風險管理的重要性。

他說，「面對環境快速變化，呼籲所有同業對於有些保險的原理原則，不要因為業績增長而忘掉，產險業以往常常被詬病一些壞習慣，像是投機取巧、惡性殺價，如今面對今年環境上特別大的挑戰，鼓勵大家應該更自律，做任何決定之前應該要考量是否符合風險管理的原則。」

金管會保險局長王麗惠致詞也說，金管會主管彭金隆曾多次提過「沒有安全就沒有發展」，希望整個保險業可以在整個安全的基礎上得到一個很好的發展，她強調不管誰來當主委都不會鬆懈的三個堅持：一、金融秩序跟穩定；二、金融秩序和紀律；三、金融的清償能力跟資本適足。

她進一步指出，「產險業扮演一個非常重要的社會安全網的功能，也跟我們的社會共榮共生，經濟發展有非常緊密的關聯性，伴隨著科技的日新月異，還有社會的快速變遷跟大家觀察到的氣候變遷所帶來的自然災害，各種新興的風險也觀察到不斷的產生，除了為個人跟企業帶來之前所沒有遇到過的考驗外，事實上也看到這其實為產險業帶來新契機，是考驗、風險，但也是機會。」

李松季最後點出產險業的重要性，他說，「假如沒有產物保險，沒有一架飛機能夠飛離開台灣，沒有一艘船可以駛離開台灣港口，科學園區無法運作，彰化的彰濱風力發電廠借不到銀行借款，沒有一部車可以開上高速公路，沒有一個家庭可以安居樂業，所以產險業的社會價值，作為社會安全網的貢獻，非常非常的大，甚至有時候超乎我們想像的大」，幾乎是跟整個消費者、整個國家的經濟發展共生共榮的一個產業。