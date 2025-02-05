每公克3,033元！ 臺銀黃金存摺牌價續飆高
川普政府對中國大陸加徵10%關稅引發北京方面立即報復，金價受避險需求提振5日再創新高，至每英兩2,853美元；臺銀黃金存摺牌價續創新高，站穩每公克3,000元大關，達每公克3,033元。
臺銀報告指出，4日雪梨金市以每英兩(下同)2,813.79美元開市，由於美國暫緩對墨西哥和加拿大徵收關稅，市場情緒略有降溫，金價隨創高後獲利了結賣壓湧現，同時美元指數反彈至109點位，令金價震盪走跌至2,810美元附近。
歐美時段，金價先續跌至2,806.35美元，後因美國如期對中國大陸課徵關稅，中國大陸亦出手反制，市場擔憂美中貿易戰可能升級，買盤回流金市，帶動金價上漲至2,821美元，雖出現部分獲利了結賣壓，金價一度拉回至2,812美元，惟美元指數轉弱，買盤持續湧入金市，加上美國2024年12月職位空缺下降至760萬個，工廠訂單也下滑至-0.9%，美國經濟數據疲軟下，更進一步推升金價上漲至2,845.14美元，再度改寫歷史新高，最後報價為2,841.94美元，較前日最後報價2,813.49元，上漲28.45美元，漲幅1.01%。
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