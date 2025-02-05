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響應碳管理元年 國泰證券獲ISO 14067碳足跡查證

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
ISO 14067授證儀式由國泰證券企業永續委員會執行幹事林聖達（左）代表授證。
ISO 14067授證儀式由國泰證券企業永續委員會執行幹事林聖達（左）代表授證。

近年全球暖化、環境變遷等挑戰日益加劇的情勢下，極端氣候頻傳，國泰證券積極遵循聯合國SDGs永續發展目標，以集團永續三主軸「氣候、健康、培力」為出發點，整合券商核心職能與在地特色，發展可持續性的永續關鍵策略，深化落實永續行動。

2024年響應集團「碳管理元年」，導入國際碳足跡查證標準並取得BSI英國標準協會「ISO 14067碳足跡查證」，展現對氣候變遷議題的高度重視與責任落實。

國泰證券表示，「ISO 14067碳足跡查證」提供企業評估產品和服務有統一盤查標準，並能降低盤查成本，幫助證券應對氣候變遷發揮更大的韌性。作為數位券商的領導者，國泰證券根據「PCR產品類別規則」（Product Category Rules），全面檢視公司線上服務，包含官方網站、手機APP、電腦軟體、機房用電等相關排放熱點，透過分析每項服務在生命週期中所產生的溫室氣體排放，並量化其對環境的影響，進而作為未來優化營運模式的重要指標。

除響應碳管理元年，國泰證券也長期力行環境保護，推動員工健走公益系列活動，2023年實施健走存樹苗活動，於台東池上種下420棵樹苗，2024年升級為公益存錢筒活動，以「幫助地球與自己共同健康」的信念，全體員工上下齊心，健走累積逾8億步，並將步數轉化為百萬元公益基金，投入對環境與社會具正面影響的永續專案，首波活動即於224年11月在淡水沙崙地區種下耐風、耐潮、耐鹽的台灣原生種「草海桐」與「枯里珍」樹苗，不僅為濱海地區防風保安貢獻心力，更打造一個兼具保育與美化的生態永續空間。

在全球永續浪潮的推動下，國泰證券積極將ESG理念融入企業經營，在取得「ISO 14067 碳足跡查證」後，未來將持續降低碳排，導入綠色能源、邁向碳中和目標，期待以「永續券商」角色與投資人共創永續美好願景。

健走 國泰

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