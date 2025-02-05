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國泰產險總經理陳萬祥將角逐產險公會龍頭 公司回應了

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

壽險公會、產險公會將於今年8月改選理事長，市場傳出消息，國泰金控董事長蔡宏圖已正式拍板，由國泰產險總經理陳萬祥出馬角逐產險公會理事長一職；對此，國泰金控稍早證實，「國泰產險願意為業界承擔更多工作，由總經理陳萬祥當代表，期能貢獻產業。」

陳萬祥畢業於交通大學應用數學系、清華大學統計研究所，在保險業的資歷達30年，自1995年進入國泰人壽服務，歷任經理、協理等主管職務並於2016年敦聘為副總經理，服務期間除經管綜合企劃部、營業企劃部、客群經營部、數位發展部、人力資源部外，亦曾派任海外，包括於越南國泰人壽擔任執行副總經理及董事，於大陸國泰人壽擔任總經理助理，其歷練紮實，實戰經驗遍布海內外，經營管理經驗豐富且完整。

2018年徵調進入國泰產險擔任資深副總經理經管業務體系相關部門，2019獲拔擢升任為總經理迄今。

國泰產險願意為業界承擔更多工作，由陳萬祥總經理當代表，期能貢獻產業，加強和所有同業的溝通，持續優化產險業的經營環境，以期提升產險業的發展。

國泰人壽 國泰金控 產險

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