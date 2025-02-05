安永報告揭投資人矛盾心態 92％仍優先考量短期業績

安永（EY）最新發布的《機構投資者調查》（EY Institutional Investor Survey）顯示，全球投資者對氣候變遷與永續發展的關注日益加深，但在實際投資決策上，短期業績表現仍優先於ESG（環境、社會及公司治理）投資的長期回報，導致理念與行動出現顯著落差。

安永這份調查報告揭露三大核心問題，第一，理念與行動不一致，儘管投資者普遍認同ESG的重要性，但與實際投資決策之間存在顯著落差；第二，短期業績優先，92%的受訪者不願意為了ESG投資的長期潛在利益而犧牲短期業績，66%投資者甚至計畫未來減少對ESG的考量。

第三，漂綠問題惡化，85%的投資者認為漂綠現象比五年前更嚴重，但仍有93%對企業能實現永續和脫碳目標保持信心。三大問題顯示，雖然投資者期望企業能夠提供更透明且可靠的ESG資訊，但市場對於長期可持續投資的信任度仍不足。

數據顯示，88%的投資者表示，其公司過去一年來加強使用ESG資訊，顯示市場對相關報告的需求上升。然而，僅25%的受訪者認為自己能夠準確評估ESG政策與績效的長期影響，57%僅能看到短期影響。

此外，在影響投資策略的主要因素中，氣候變遷的重要性仍低於其他經濟因素。調查顯示，影響投資決策的前幾名因素為景氣循環變動（63%）、全球貿易限制（62%）以及氣候變遷影響（55%），儘管ESG議題已受到廣泛關注，但其影響力仍無法超越傳統經濟指標，投資者仍更重視短期市場環境變化。

針對企業的非財務報告，投資者普遍認為仍有改善空間，80%認為企業應強調關鍵概念，以便與其他公司報告進行對比；64%支持對企業永續發展資訊進行獨立審計，以提高可信度；36%認為目前企業在ESG資訊揭露上的進展不足。

安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人暨執業會計師曾于哲表示，台灣企業在政策推動與國際供應鏈壓力下，ESG資訊揭露的速度正快速提升，但仍存在重大性與實質性不足的問題。他建議，政府應持續鼓勵企業專注於減碳技術發展，並提高永續轉型財務規劃與資金配置的透明度，以減少漂綠風險。

隨著ESG投資趨勢持續發展，投資者如何在短期收益與長期永續目標之間取得平衡，將成為未來關鍵課題。企業若能提供更透明、可信的ESG資訊，並以實際行動推動永續發展，將有助於提升投資者信心，進一步促進ESG投資的長遠價值。