國泰世華受託職棒信託資產近2億 助約200名球員穩健未來

由「中華職棒球員工會」舉辦、國泰世華銀行連續12年獨家贊助的「職棒工會回饋列車」公益活動，致力於每年巡迴全台偏遠鄉鎮送暖，2024年的最後一站抵達台北，現任職棒球員工會理事長陳傑憲親臨現場，攜手多位職棒球星與熱愛棒球的學生球員進行互動遊戲，喜愛棒球的總統賴清德更驚喜現身，與大小球員們同樂。

國泰世華銀行資深副總經理胡醒賢現場宣布，特別加碼捐贈台東大溪國小少棒隊專用手套與練習用球，陳傑憲更在手套上留下簽名，鼓勵孩子們勇敢追夢、打出自己的一片天。

國泰世華銀行指出，職業運動選手的薪資經常隨著球場上的表現而波動，因此在現役期間規劃資產、為退役生活預作準備至關重要。

自2009年起，國泰世華銀行攜手職棒球員工會、職棒聯盟及各球團，陸續成立「職棒球員防賭基金信託」及「職棒聯盟球員簽約金信託」。透過信託專款專用的特性，協助近200位現役球員管理薪資及簽約金，為退役後的生活提供穩固保障，讓球員無後顧之憂地全力追求球場佳績，並為下一代職棒選手創造更健康的職業運動環境。

截至2024年，國泰世華銀行受託管理的信託資產規模已逼近新台幣2億元，以金融職能扮演支持職棒健全發展的穩健力量。

長期關注基層教育的國泰世華銀行，為促進運動教育扎根基層，也進一步與職棒球員工會結盟為公益夥伴，12年來獨家贊助職棒球員工會「回饋列車」活動。

每年利用賽季空檔，邀請職棒球星前往台灣各地基層學校，結合當地特色活動與棒球技能教學，讓孩子們體驗運動樂趣並啟發多元可能性，也曾攜手職棒球員工會，邀請台東大溪國小學童北上，前往大巨蛋體驗職棒精彩賽事，學童們不僅感受棒球比賽現場的熱血氛圍，還登上大巨蛋大螢幕，留下難忘回憶。

胡醒賢表示，「12年來，我們一起造訪全台逾100所學校與機構，讓無數孩子見到心目中的球星，激發對運動的熱情」；這次特別準備少棒專用的手套和練習用球，捐贈給偏鄉地區的小朋友，希望他們能感受到支持與鼓勵，擁有平等機會追求夢想。