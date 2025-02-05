勤業眾信發布IFRS 17報告 助力台灣保險業提前應戰

多數國際保險業者自2023年起已適用國際財務報導準則第17號（IFRS 17），台灣則預計於2026年全面實施。勤業眾信聯合會計師事務所5日發布《乘風穩舵：全球保險業IFRS 17財務報表觀察》報告，分析73家國際保險公司首次適用IFRS 17的財務報表，涵蓋壽險、非壽險、再保險及銀行保險等類型，探討財務資訊的質化與量化揭露。

勤業眾信保險產業負責人林旺生會計師指出，IFRS 17涉及大量會計判斷與政策選擇，應用層面高度複雜，不僅在技術層面帶來挑戰，更可能影響保險公司的營運策略。因此，本報告期望為台灣保險業者提供全面的財務表達與揭露資訊，作為實務導入的重要參考，幫助業者因應IFRS 17帶來的轉變，推動台灣保險業與國際接軌。

報告涵蓋以下三大重點內容，第一，重大會計政策及判斷，包含彙總層級、折現率、非財務風險調整、其他綜合損益選擇、合約服務邊際認列、變動收費法及保費分攤法（PAA）等；第二，初次適用IFRS 17，包括過渡處理方式、權益變動影響、比較期間設定，以及IFRS 17與IFRS 9的相互影響；第三，財務報表量化揭露，涵蓋財報量化資訊與財務數據分析。

勤業眾信管理顧問執行副總經理林昱伶表示，IFRS 17的導入將為台灣保險業帶來關鍵的轉型機會與挑戰。開帳結果將影響保險公司的股東權益與未來獲利模式，因此，了解國際保險業的經驗與策略至關重要，借鑒國外成功案例，台灣業者可提前規劃，降低決策風險，最大化財報優勢。