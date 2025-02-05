野村投信看好債市前景 全天候環球債券策略預計2月18日熱募

今年1月全球債市震盪起伏，美國公債殖利率走勢隨著經濟與通膨數據起舞，面對變化迅速的投資環境，野村投信認為，美國長期處於降息循環，以現在的美債殖利率水準而言，進場投資債券是不錯的時機。野村投信預計於2月18日展開募集野村全天候環球債券基金，運用多元債種、存續期、信用風險與產業配置等四大全天候策略因子，無論面對何種總經環境，目標為追求報酬極大化與風險最小化，非常適合做為核心資產之一環並長期持有。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，在全天候債券策略的四大因子中，多元債種可以說是最關鍵的核心，野村全天候環球債券基金除常見的公債、公司債(投資級與非投資級)，還可納入浮動利率債、混合資本債與可轉債，以提升投資組合的效益。作為長期核心資產的策略，全天候債券策略的投資標的仍會以投資等級債券為主，比重至少70%，在過去幾十年美國公債長期趨勢走低的環境下，市場往往忽略了浮動利率債的優勢。

2022年美國開始暴力升息至今，這種配息隨美國基準利率升高的債種，表現在所有債種中最為出色。單以2022年來看，美國浮動利率債指數表現領先美國投資級公司債指數超過17%，即便相較美國非投資級債指數也領先超過12%。如果一個債券策略不能加碼浮動利率債，就無法在大升息環境中趨吉避凶。

具備彈性且靈活的存續期間管理也是全天候債券策略非常重要的一環，特別是在當前美國公債殖利率可能持續波動的環境下。觀察1995~1996年美國採取預防式降息期間，美國10年期公債殖利率在降息後也曾出現150個基點的反彈幅度，在這段期間存續期間約7年的美國投資級公司債指數約下跌4.83%，但如果將美國投資級公司債指數的存續期間降低兩年，期間跌幅將明顯收斂至-1.83%，如果存續期間降低四年，期間報酬甚至可轉正成為+1.17%。

全天候債券策略中的信用風險管理與產業配置，同樣有助於在不同景氣循環下追求更好的投資效益。張繼文指出，投資級債券雖然是投資組合的核心，但在景氣復甦，違約風險下降的環境下，投組將會增加信用曝險，主要透過增加非投資級公司債來提升殖利率與資本利得潛力；相反的在景氣下滑至衰退期間，則會降低或消除信用曝險，透過加碼公債或者利用公債期貨來降低信用風險。