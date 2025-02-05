金融三業 去年獲利創高…壽險成長近三倍最亮眼

金管會昨（4）日公布，2024年全年金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前盈餘達1兆587億元，首度衝破兆元大關，改寫史上新高紀錄，宣示金融業獲利史已邁入新里程碑。

金融三業獲利在2024年前11月已站上兆元，即便12月單月壽險、銀行業獲利走疲，2024年全年仍守穩兆元。金融三業中，壽險業2024年獲利年增近三倍達3,155億元，成長幅度最大。

近年金融業獲利概況

依據金管會統計，12月金融三業單月稅前盈餘365億元是全年最低，月減49%，以壽險業12月大虧108億元最慘，主因是避險成本大增、年底實現資本利得大減所致。

2024年全年以銀行業5,656億元最賺、年增12%，證券期貨投信業賺1,516億元、年增51%，保險業賺3,415億元，年增擴大到近2.5倍，銀行、證期投獲利均同步寫史上新高，保險業則是創史上次高。

銀行業獲利史上，僅兩次獲利超過5,000億元，首次是2023年賺5,057億元，2024年則是第二次、賺5,656億元，更一舉超車2023年寫史上新高，其中本國銀行5,273億元，貢獻逾九成。

銀行局主秘王允中說，本國銀行獲利首度衝破5,000億元，以手續費淨收益成長最顯著，主因是金融市場活絡挹注財富管理手續費。

券商期貨投信業受台股價量齊揚，2024年稅前盈餘1,516億元，年增51%，以券商年增53%最強，主因是台股價量齊揚，券商自營操作年增逾二倍。

保險業2024年全年賺3,415億元，年增2.5倍，其中壽險業賺3,155億元、產險業260億元，壽險業受惠淨投資利益增加，產險業則因業務承保利益增加所致。

合計2024年全年金融三業賺1兆587億元刷史上新高，年增50.3%。