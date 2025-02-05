獨立銀行參戰 祭百萬年薪

金蛇年伊始，上市民營銀行大舉徵才2,000人，甚至有單家銀行就徵才達千人規模，並祭出比美大型公股行庫的待遇、福利搶人，希望在眾多大型金控環伺下吸收新血、厚植人才庫。這些非金控獨立銀行徵才除了鎖定業務與理財專員等類別外，隨著AI、數位科技發展，且不少銀行蛇年將跨大步國際化，熟悉AI、資訊科技以及外派海外等人員更是徵才重點，多數新人起薪基本40K，表現優異行員更可望年薪百萬，不讓金控專美於前。

多家上市銀行2024年獲利成長亮麗或創新高，包括聯邦銀、王道銀與台中銀（2812），金蛇年都擴大徵才規模。

聯邦銀行由於計畫在金蛇年申請開辦高端財管2.0業務，以及進軍高雄亞太資產管理中心，將申設海外分行等，整體營運規模大幅成長下，對包含專業顧問、財管人才、資訊人才及行員等需求強烈，因此徵才規模放大至千人水準。

王道銀行除了業務、理財及數位金融人員等之外，為精進數位發展也將重點招募資訊科技、數據應用及數位創新人員，王道銀也新申設海外分行，因此為衝刺集團海外國際金融業務拓展，包括澳洲、香港等，也將召募多位海外人員。

另外，不只金控徵求儲備幹部MA，台中銀、王道銀以及上海商銀，也都有徵求數十名不等MA的規劃。

高雄銀行規劃開辦高資產管理業務，今年重點招募財富管理行銷規劃及理財業務人員，同時配合調整北上設立新分行，因此將在北部市場招募一般業務及企業金融AO等人員。