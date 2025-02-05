金控搶才大戰 要招3.8萬人

金控2025年搶人大戰開打，13家金控預計將對外招募超過3.8萬名新血，除了針對青年學子祭出年薪百萬的儲備幹部（MA）計畫，亦鎖定專業人才（PA），今年也將聚焦金融專業、數位科技、行銷規劃及風險管理等跨域人才，打造最強金融戰隊。

國泰金（2882）今年預計祭出逾7,500個職缺，向跨界、跨域人才招手。今年國泰徵才重點有二，首要「數位科技人才」招募逾800名，包含雲端技術人才、數據分析人才、應用系統開發工程師等，其次「三大儲備幹部」（MA）今年總需求82名，首年年薪即百萬。

中信金今年擬招募逾7,500人，其中「Top Gun計畫」提供社會新鮮人600個職缺，招募職缺包含儲備幹部、海內外法金業務菁英及聚焦軟體工程、雲端及大數據等專業領域的科技菁英。而備受矚目的「MA計畫」預計招募逾60位海內外跨界菁英。

富邦金今年預計招募6,700位金融人才，鎖定金融創新、資訊科技、數據科學等金融科技專業人才。富邦MA計畫預計招募逾60名儲備幹部，職缺需求橫跨金控、銀行、人壽、產險、海外等事業單位。

凱基金預計招募近4,000位人才，其中儲備幹部將擴大招募40位跨域金融人才，提供職務涵蓋數位創新、數據行銷、個人及企業金融、壽險營運等多元專業領域。

台新金今年預計招募約3,500人，其中包含70位儲備菁英，150位儲備理專，及各類業務及專業人才。

新光金徵才3,500人，主要徵才類別為數位金融、資訊安全、永續發展等人才。

永豐金預計招募約1,800人，其中包括大量策略人才（MA／PA），計劃招募超過百人，涵蓋法人金融和財富金融外，將拓展至數位金融、AI科技、資訊、經營企劃、風險管理等領域。

元大金今年釋出近1,000個職缺，同時預計招收30至50位MA，涵蓋策略發展、投行法金、數位金融及投資交易四大重點領域。

玉山金今年預計招募600位人員，其中儲備幹部招募50位，首年年薪即破百萬。

兆豐金今年預估將招募500至600名新血，其中以兆豐銀行徵才員額最多，包括一般金融人員、資訊人員及法務人員；華南金預計招募約970名，其中銀行約770名；第一金預計招募約500人；合庫金旗下合庫銀今年規劃辦理二梯次徵才，第一梯次招募理財、法務、等100名專業人才。

（記者戴玉翔、楊筱筠、齊瑞甄、林勁傑、夏淑賢）



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