公銀房貸目標 穩健低度成長

公股銀今年房貸目標為穩健低度成長，並仍以自住型房貸為主軸，去年國銀房貸業務大有斬獲的當屬公股行庫一銀，房貸排名一舉前進兩名登上第七，今年策略上將加強推展理財型房貸、循環型房貸等。

經過去年上半年新青安推升房市熱潮，兩大不動產放款龍頭臺灣銀行及土地銀行去年6月起房貸餘額雙雙破兆元，資料顯示，截至去年11月，房貸前七大銀行，依序為臺銀、土銀、中國信託、合作金庫、台北富邦、華南銀行與第一銀行，全年唯一的變化是，一銀先擠下玉山銀搶下「老八」，11月又超車國泰世華登上「第七」，排名一舉前進兩名大有斬獲。

一銀指出，2025年房貸業務以穩健成長為目標，策略上將加強推展理財型房貸、循環型房貸等。

土銀指出，今年房貸業務策略將持續開發優質客源，深耕以自用為主的房貸對象，並配合辦理政策性貸款業務，以有效減輕民眾負擔、順利購屋置產成家。