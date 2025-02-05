土銀逾期購地貸款大降

公股銀去年積極配合管制督促建商依期限動工，逾期購地貸款大降。不動產專業銀行土銀至2024年底逾18個月未動工購地貸款大降至195億元，較前年底大減83%，主因積極促請借款戶確實依期限動工興建。臺銀未動工購地貸款餘額大幅降低至百億元以下，該行將持續督促借款人動工興建。

為防堵建商養地，央行在2021年第四波選擇性信用管制除降低購地貸款成數，保留一成動工款並要求建商須在18個月內動工興建，逾限者，銀行須逐步依「合理比例」收回貸款並逐年加碼計息。

兩大不動產放款龍頭臺銀及土銀，2023年底時逾18個月未動工購地貸款分別為為142億元、1,174億元；占放款總額0.45%及5%。由於土銀為國內唯一不動產專業銀行，承作土建融約4,700億元也是國內最多，加上2022年起受疫情及缺工、缺料等影響致建商逾期未動工，惟占比也僅較一般商業銀行略高。

不過，統計至2024年底，排除都更危老或實際央行管控案件，土銀逾18個月未動工購地貸款僅剩195億元。土銀指出，承作購地貸款逾18個月未動工原因為新冠疫情、缺工缺料及個別建案特性等因素，致延宕借款人動工時程，惟上述因素已逐漸緩解，該行亦積極促請借款戶依期限動工興建，故餘額已逐漸下降。土銀並預期未來可以降到和同業相當。

土銀原針對逾期未動工案件，利率加半碼，按比例收回貸款本金5%，去年11月起切結條款加嚴，新申請的土融案件，若18個月未動工，利率加1碼，收回貸款本金提高至10%，且後續每展延一年皆要收回10%。

據了解，總行規定不論有無動工，分行人員每兩個月都要到工地拍照存檔，複審人員每月檢查案件，若是因央行容許的缺工缺料、或因審照時程較長等例外條款，銀行亦從嚴審視發包價格是否合理，未取得建照的建商是否按期送審、補件等，並須提出相關政府憑證。

一銀表示，土地融資屬都市計畫住宅區與商業區土地並預計開發興建申請，應搭配動工切結機制，除都更、危老、區段徵收、土地重劃等個案外，土融應依據興建計畫之動工時程，切結貸放後合理期間內動工興建。



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