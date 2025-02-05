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五家旅平險 理賠法定傳染病

經濟日報／ 記者齊瑞甄楊筱筠廖珮君／台北報導
目前國內推出理賠法定傳染病的海外突發疾病險，僅有五家業者。聯合報系資料照
目前國內推出理賠法定傳染病的海外突發疾病險，僅有五家業者。聯合報系資料照

藝人大S（徐熙媛）赴日旅遊，因感染流感併發肺炎離世，享年48歲，震驚各界。根據金管會昨（4）日統計，清查目前國內推出理賠法定傳染病的海外突發疾病險，僅有五家業者，包括臺灣產險、旺旺友聯產險、華南產險、安達產險以及南山人壽。

金管會指出，目前僅有這五家業者願意提供保障法定傳染病醫療範圍，建議民眾出國旅遊前，可以檢視自身醫療需求，尋找適合的保險業者。

其中安達產險日前也公告，海外突發疾病健康保險承保法定傳染病，包括住院醫療費用、門診醫療費用以及急診醫療費用，住院醫療限額上限100萬元，門診以及急診醫療費用上限1萬元，此外，還提供特定地區限額調整，包括日本、韓國海外突發疾病限額升級至150%，為業界最高保障。

金管會表示，民眾規畫旅遊保險時除可選擇最基本的旅行平安保險，保障旅遊期間內，因遭受意外傷害事故，使身體蒙受傷害而致失能或死亡之風險外，亦可搭配傷害醫療費用附加條款，保障受傷就醫衍生之醫療費用支出風險。

如果出國旅遊可加保海外突發疾病醫療健康保險附約，保障海外旅行期間因突發疾病住院、門診或急診接受治療之費用風險。

中信產險表示，根據衛福部疾管署指出，第四類傳染病為流感併發重症，第五類傳染病是新型A型流感，才是屬於台灣需要通報的法定傳染病，因此，若在保險期間內，因一般流行性感冒（非法定傳染疾病），並於海外進行住院或門診，診療相關衍生的醫療費用，若有加保「海外突發疾病醫療健康保險」即可申請理賠。惟若屬法定傳染病（如流感併發重症、新型A型流感）則需選擇「海外突發疾病醫療健康保險(含法定傳染病)」才能申請理賠。

富邦產險表示，旅客出國投保時，應檢視投保之保單是否涵蓋旅遊平安險、海外旅遊不便險、以及旅行綜合險等三大範圍。

保險 傳染病 出國旅遊

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