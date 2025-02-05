金融三業獲利創高 首破兆元

金管會公布最新統計，去年銀行、證券期貨投信和保險業等金融三業稅前盈餘一兆零五八七億元，首度突破兆元大關。

金融三業獲利去年前十一個月已經站上兆元，儘管去年十二月壽險、銀行業獲利走疲，仍不影響去年站穩兆元巔峰。金融三業中，以壽險業全年獲利年增近三倍、達三一五五億元，扮穩盤要角。

法人說，川普關稅戰、陸方DeepSeek橫空出世將加大全球股匯市波動；而金融業今年將面臨三隱憂，分別是全球股匯市波動劇烈，壽險業操作獲利難度增加，恐壓縮實現資本利得空間、避險成本恐因美降息減速而難以大幅改善、加上去年獲利高基期，都讓今年獲利路上布滿荊棘。

金管會昨公布金融業去年十二月和全年獲利。十二月金融三業單月稅前盈餘三六五億元是全年最低，月減百分之四十九，以壽險業十二月大虧一○八億元最慘，主因是避險成本大增、年底實現資本利得大減。

至於去年以銀行業獲利五六五六億元最賺、年增百分之十二，貢獻逾半數獲利；證券期貨投信業賺一五一六億元、年增百分之五十一；保險業賺三四一五億元，年增近二點五倍。銀行、證期投獲利均創史上新高，保險業則是史上次高。

銀行業獲利史上僅兩次賺破五千億元，第一次是二○二三年的五○五七億元，去年則以站獲利巔峰的本國銀行大賺五二七三億元，貢獻逾九成獲利最亮眼。