期貨業職前訓練規定放寬

為了讓期貨業廣納人才，金管會昨（4）日宣布，比照證券商規範，放寬期貨業從業人員職前訓練規範，從到職前半年參加職前訓練，改為到職半年內完成即可，不過若是一年內補訓成績不合格者還是會被撤銷業務員登錄，預計今年6月前完成法規鬆綁作業。

根據金管會統計，2022年以來到2024年，平均每年期貨業從業人員職前訓練人數約1,679人，至去年底相關從業人員逾2.3萬人。

現行期貨業從業人員必須取得期貨業務員證照。金管會解釋，很多大專院校學生在學期間完成考照，畢業後想投身期貨業務，惟受限畢業後要先受訓才能到期貨業服務，求職造成困擾，也不利期貨業要招募優秀人才或畢業學子。

參考學界以及業界建議後，金管會決定比照證券商規範，放寬規定，未來年輕學子考完照後，畢業即可應徵期貨業工作，登錄成期貨業務員，並在到職半年內完成職業訓練即可。惟假設業務員沒有參加職前訓練，或是參加訓練後成績不合格，在一年內重新補訓一次成績仍然不合格者，就要撤銷業務員登記。