KPMG發布報告 全球創投投資額攀峰

KPMG安侯建業昨（4）日發布報告指出，2024年第4季受惠於人工智慧（AI），全球創投投資金額升至七個季度新高，今年隨市場狀況改善，利率下降及投資活動氣氛好轉，IPO市場可望在今年復甦。

至於2025年投資焦點領域，包含AI、國防科技、健康與生物科技、網路安全、替代能源（如氫能、核能）等。

KPMG昨日發布《創投脈動：全球創業投資分析》報告，2024年第4季全球創投金額達1,086億美元，創七個季度新高，特別是AI領域吸引超過320億美元創投資金。美國成為AI領域資金流入主要市場，領頭的AI新創包括Databricks、OpenAI與xAI等。這些新創公司不僅籌集到數十億美元，更展示出AI技術在全球市場的強大潛力。

報告還分析不同地區創投市場情況，像是美洲地區繼續吸引最大比例的創投投資；歐洲市場創投金額與上季相比雖成長113.9%，但與其他季度相比，投資水準仍屬相對疲軟；亞洲市場創投投資則繼續低迷，僅大陸潔淨能源開發商CNNP Rich Energy成功籌集11億美元。

展望2025年，全球仍面臨高關稅政策和地緣政治衝突挑戰，創投市場對未來仍持謹慎樂觀態度。報告指出，隨利率下降及美國政府政策逐步確定，IPO市場有望在2025年回升，並吸引更多投資者的目光。

報告中還指出，天使輪與種子輪的投資案件在2024年有所下降，但人工智慧領域的新創公司卻在各階段融資中吸引大量資金。此外次級基金市場在2024年創歷史新高，籌集超過1,000億美元資金，顯示出創投市場對流動性需求上升。