金控2025搶人大戰！祭3.8萬個職缺 MA首年年薪破百萬

金控2025年搶人大戰開打，13家金控預計將對外招募超過3.8萬名新血，除了針對青年學子祭出年薪百萬的儲備幹部（MA）計畫，亦鎖定專業人才（PA），今年也將聚焦金融專業、數位科技、行銷規劃及風險管理等跨域人才，打造最強金融戰隊。

富邦金（2881）今年預計招募6,700位金融人才，職缺類型除銀行法金與個金儲備人才、壽險業務、證券營業員、產險通路及營業人員外，更鎖定金融創新、資訊科技、數據科學等金融科技專業人才，加速儲備數位、數據人才。而每年詢問度最高的「富邦MA計畫」，預計招募28組、逾60名儲備幹部，職缺需求橫跨金控、銀行、人壽、產險、證券、投顧、期貨、投信、海外等事業單位，並提供2年2次升遷及首年即挑戰百萬年薪的機會。

國泰金（2882）今年預計祭出逾7,500個職缺，向跨界、跨域人才招手。今年國泰徵才重點有二，首要「數位科技人才」招募逾800名，包含雲端技術人才、數據分析人才、應用系統開發工程師等，其次「三大儲備幹部」（MA）今年總需求82名，向海內外優秀人才招手，凡過關斬將錄取並通過考核者，首年年薪即達百萬。

中信金（2891）2025年擬招募逾7,500人，其中「Top Gun計畫」提供社會新鮮人600個職缺，招募職缺包含儲備幹部、海內外法金業務菁英、儲備個金理財規劃人員及聚焦軟體工程、雲端及大數據等專業領域的科技菁英。而備受矚目的「MA計畫」本屆共開放10個組別，預計招募逾60位海內外跨界菁英。

台新金（2887）2025年預計招募約3500人，其中包含70位儲備菁英（MA），150位儲備理專，及各類業務及專業人才。為積極延攬優秀人才，台新提早於2024年11月即開始啟動儲備菁英的招募計畫，並依職務提供具市場競爭力的薪資條件，以新鮮人而言，儲備菁英年薪超過百萬。因應AI時代即將來到，台新於3年前設立創新科技部導入AI運用工具，將持續招募各類人才加入。

永豐金控（2890）預計在2025年將招募約1,800名新員工，其中包括大量策略人才(MA/PA)，計劃召募超過百人，人才招募將涵蓋多個專業領域，除了法人金融和財富金融外，將隨著業務創新拓展至數位金融、AI科技、資訊、經營企劃、風險管理及投信投資研究等領域。

玉山金（2884）今年預計招募600位人員，其中儲備幹部招募50位，首年年薪即破百萬；今年有三大類別，分別為儲備幹部MA、科技儲備幹部TMA及財金儲備幹部TA；其中玉山TMA是台灣金融業首創科技儲備幹部培育計畫，以資訊技術為基礎培育專案管理能力，分為Fintech、AI-Big Data及Information Security領域，以技術專業加上策略思維雙軌發展，培育頂尖科技π型人才。

新光金（2888）徵才人數約3,500人，主要徵才類別為數位金融、資訊安全、永續發展等人才。人壽除了招募數位資訊、精算及投資等內勤外，也大舉招募核保理賠專才及外勤業務菁英。

凱基金控與旗下子公司2025年預計招募近4,000位人才，其中，儲備幹部（MA）將擴大招募40位跨域金融人才，提供職務涵蓋數位創新、數據行銷、投資財務、企劃管理、金融交易、個人及企業金融、壽險營運等多元專業領域。各子公司徵才包括數位轉型、資訊科技、商品行銷及業務菁英、海內外業務發展需求，銀行理專、證券財富管理業務團隊，及壽險業務菁英更是擴大徵才重點。

元大金控（2885）將啟動2025年招募計畫，釋出包含「業務」、「資訊與數金」及「營運管理」等近1,000個職缺，同時預計招收30至50位MA(儲備幹部)，涵蓋「策略發展」、「投行法金」、「數位金融」及「投資交易」4大重點領域，培訓計畫為期2年半，由金控功能長及各子公司高階主管親自指導，培養MA拓展專業深度與宏觀視野。

公股龍頭兆豐金控（2886）2025年預估集團將招募五、六百名新血，其中以兆豐銀行徵才員額最多，達約約三、四百人，兆豐證券預計招募100人，兆豐產險約50人，其他子公司視缺額招募人數不等。兆豐銀行徵才主要包括一般金融人員、資訊人員及法務人員，另將辦理其他業務人才招募，並針對不同專業領域包括風險管理、信託、財務投資、洗防、業務分析等，以及理財、電銷以及資訊等，招攬同業有經驗好手。

合庫金（5880）旗下合庫銀行今年規劃辦理二梯次徵才，第一梯次率先招募理財／助理理財、法務、客服、會議展覽及資訊/資安等100名專業人才， 1月6日榜示公告後陸續進用。第二梯次則將配合畢業季辦理大批徵才，預計招募類別包含一般金融人員、儲備菁英及其他專業類組等。一般金融人員起薪39,800元，其餘人員起薪則介於4~5萬元。

華南金（2880）預計招募約970名，其中銀行約770名，包含一般行員、經驗行員、總行專業人才、資訊人員、儲備菁英人才等；第一金（2892）預計在今年將招募約500人。