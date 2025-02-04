壽險業2024年12月大虧108億元 兇手竟是「他」

據金管會統計，2024年12月單月金融三業稅前盈餘365億元是全年最低點，月減49%，主因受壽險業單月暴虧108億元拖累，銀行業也月減一成，僅剩券商和投信業撐盤，又以投信業年底獲利攀顛峰最亮麗。

據數據顯示，12月證券商稅前盈餘85.5億元，是近四個月新高，投信業12月稅前盈餘28.4億元則是全年高峰，業者說，投信業的基金資產規模快速成長，推升經理手續費收入，使投信業獲利登峰。

2024年全年來看，券商2024年大賺1,164億元，主要受惠台股價量齊揚，券商經紀、自營操作大幅成長，投信業則賺257.6億元，券商與投信業年增都逾5成的高水準。

壽險業12月反因實現資本利得減少、又有部分業者的一籃子替代避險有效性下降，造成避險成本增加，這兩大利空使12月單月盈轉虧108億元，是2024年第二度出現單月虧損的窘境。前次是8月虧損148億元。

所謂「一籃子貨幣避險」是指壽險業改以韓元作替代貨幣，因韓元與新台幣相關係數高、且韓元利率又較新台幣高，可有效降低避險成本。但12月受韓國政治風暴，使韓元對台幣大貶近5%，降低替代避險效果。

一家壽險業者指出，12月台幣對美元續貶值近1%理應帶動整體避險成本下降，但有大型壽險業者大做一籃子替代避險，想省避險成本、卻反讓匯兌損失大增，結果沒賺反賠。

銀行業12月也因年底提存和營業費用增加，使12月稅前盈餘僅剩344億元，連續五個月走低，月減11%。