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去年齡標籤化！逾70歲高齡推介商品 金管會解禁了

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會宣布修改「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」，刪除各銀行禁止對逾70歲高齡客戶推介衍生性商品的規定。長輩投資示意圖。圖／ingimage
金管會宣布修改「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」，刪除各銀行禁止對逾70歲高齡客戶推介衍生性商品的規定。長輩投資示意圖。圖／ingimage

行政院推動「壯世代」金融，要求金融監理朝「去年齡標籤化」，金管會4日修法，准許各銀行在充分了解客戶（KYC）及客戶投資風險屬性（KYP）後，可向逾70歲高齡客戶推介衍生性金融商品，最快5月上路。

這也是金管會繼2025年1月先鬆綁各銀行可向逾70歲高齡客戶，推介國外有價證券後，第二波再「去年齡標籤化」的措施。2024年則是針對允許逾70歲投資人可開戶玩期貨。

金管會官員坦言，過去有些金融商品的推介，是採用「年齡」做交易區分，例如投資海外股債、承作衍生性商品、或是開戶玩期貨，但很多人在某些年齡上並沒有衰退，因此排除以年齡做區分，改回歸由各業者做好客戶KYC與KYP。

行政院推動「壯世代」金融，要求金融監理朝「去標籤化」，檢討現行以「年齡」（標籤）做市場管理劃分的標準，以避免高齡歧視，金管會也配合做了三波修正，包括從允許高齡戶開戶玩期貨、投資海外股債到這次可承作衍生性商品。

金管會今宣布修改「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」，刪除各銀行禁止對逾70歲高齡客戶推介衍生性商品的規定，法規預告60天，最快5月底前上路。

銀行局主秘王允中說，過去是對「70歲畫出一條線」不管客戶是否有投資經驗或專業度，都禁止銀行推介衍生性商品，未來只要客戶擁有投資經驗和專業度，銀行可看客戶實際狀況而定。

但他強調，取消年齡限制，不代表說銀行可對高齡戶推介衍生性商品，而是要求各銀行更應做好充分了解客戶程序、了解客戶投資風險，銀行需根據客戶實際狀況做評估，「開放，是不要做年齡歧視」。

依現行規定，各銀行禁止對逾70歲高齡客戶推介衍生性商品，這「推介」包括禁止當面洽談、電話、電子郵件聯繫、寄發商品說明書等方式；修法通過後，只要銀行完成KYC和KYP，就可向逾70歲高齡戶推介衍生性商品。

據櫃買中心到2024年12月底統計，銀行承作結構商品流通餘額為7,117.16億元。

至於保單部分，保險局副局長蔡火炎說，針對逾65歲高齡者依舊是可以買保單，僅是要求保險公司需加強錄音錄影等措施，與銀行業禁止推介不同，目前保險業法規還在調適與檢討中。

衍生性商品 金管會

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