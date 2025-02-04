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獲利史上新高！金融業去年賺破兆元 今年有三隱憂

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
新台幣示意圖。圖／AI生成
新台幣示意圖。圖／AI生成

據金管會統計，2024年全年金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前盈餘達1兆587億元，首度衝破兆元大關，改寫史上新高紀錄，宣示金融業獲利史已邁入下一個全新的里程碑。

金融三業獲利已在2024年前11月站上兆元，即便12月單月壽險、銀行業獲利走疲，仍讓2024年全年守穩兆元巔峰。金融三業中，以壽險業2024年全年獲利年增近三倍達3,155億元，扮演穩盤的關鍵要角。

法人說，2025年川普關稅戰、陸方DeepSeek橫空出世，兩大變數都加大全球股匯市波動，美十年期公債殖利率仍在4.5~4.7%，殖利率曲線續維持正斜率，有助壽險業再投資收益率、及提高金融業養券收益。

但潛在三大隱憂是全球股匯市波動劇烈，讓2025年壽險業操作獲利難度增加，恐壓縮實現資本利得空間，避險成本也恐因美國降息減速而難有大幅改善，加上2024年獲利高基期，都讓2025年獲利路上布滿荊棘。

金管會公布金融業2024年12月和全年獲利。12月金融三業單月稅前盈餘365億元是全年最低，月減49%，以壽險業12月大虧108億元最慘，主因是避險成本大增、年底實現資本利得大減所致。

2024年全年仍以銀行業5,656億元最賺、年增12%，貢獻逾半數獲利，證券期貨投信業賺1,516億元、年增51%，保險業賺3,415億元，年增擴大到近2.5倍，銀行、證期投獲利均同步寫史上新高，保險業則是史上次高。

銀行業獲利史上，僅兩次賺破5,000億元，首次是2023年賺5,057億元，2024年則是第二次賺5,656億元，更一舉超車2023年，刷史上新高紀錄，又以站獲利巔峰的本國銀行5,273億元，貢獻逾九成獲利最亮眼。

銀行局主秘王允中說，本國銀行獲利首度衝破5,000億元，以手續費淨收益成長最顯著，主因是金融市場活絡挹注財管手續費。

券商期貨投信業受台股價量齊揚，2024年全年稅前盈餘1,516億元，年增51%，以券商年增53%最強，主因是台股價量齊揚，券商自營操作年增逾2倍最賺。

保險業2024年全年賺3,415億元，年增2.5倍，其中壽險業賺3,155億元、產險業260億元，壽險業受惠淨投資利益增加，產險業則因業務承保利益增加所致。

合計2024年全年金融三業賺1兆587億元刷史上新高，較2023年7,040.6億元，年增50.3%。

保險 壽險業

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