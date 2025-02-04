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股市暢旺金融三業2024年稅前賺破兆元 創史上新高

中央社／ 台北4日電
新台幣示意圖。路透
新台幣示意圖。路透

股市暢旺推升金融三業2024年創下佳績。金管會今天公布，2024年金融三業稅前淨利合計新台幣1兆586.47億元，首度賺破兆元，年增達50.4%，其中又以銀行業獲利貢獻比過半最會賺。

股匯市牽動金融業獲利好壞甚鉅，2024年因股匯市雙順風，金融三業稅前首度賺破兆元大關，年增3545.91億元，增幅逾5成。其中，銀行業、證券期貨投信業稅前淨利雙創史上新高，保險業稅前淨利則創史上次高，僅次於2021年。

銀行業2024年稅前淨利達5655.6億元，年增11.8%，其中，本國銀行首度賺破5000億元大關、達5273.1億元，年增11.6%。

金管會銀行局主秘王允中分析，國銀3大獲利支柱中，以手續費淨收益增加最顯著，主因金融商品熱銷，挹注財管手續費收入，另信用卡及放款手續費收入也同步上揚。

保險業2024年稅前淨利達3415億元，大幅年增2.48倍。壽險業受惠淨投資利益成長，稅前賺3155億元，年增2.91倍；產險業稅前賺260億元，年增48.6%，主因財務投資及業務承保淨利益雙雙增加。

受惠台股價量齊揚，證券期貨投信業2024年稅前淨利達1515.87億元，年增51.26%，其中券商經紀、承銷及自營業務收入全面成長，推升稅前淨利達1164.5億元，年增52.98%。

期貨商2024年稅前淨利達93.79億元，年增34.06%，主因經紀業務市場交易量成長、自營操作績效亦較佳，挹注獲利表現；投信業2024年稅前賺257.58億元，年增50.66%，主因資產管理規模走升，基金經理費收入成長所致。

期貨 銀行業

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