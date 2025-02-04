凱基人壽新推癌症險 提供一次與持續給付保險金渡難關

依衛生福利部國民健康署調查，平均每4分2秒就新增一位國人罹癌，癌症時鐘再度快轉，加上醫療技術日新月異，走向精準治療、免住院的模式，然而許多新型態藥物、療法尚未納入健保給付，自費動輒數十萬至百萬元。根據「2023台灣癌症家庭照護負擔大調查」指出，64%癌症患者有過自費治療，其中66%負擔超過新臺幣(以下同)30萬元、25%負擔超過100萬元，自費抗癌往往造成家庭經濟沈重負擔。凱基金（2883）旗下凱基人壽建議，民眾應提前將癌症險納入重點規劃中，若不幸罹癌時，能夠轉嫁治療費用風險，有機會選擇更適合的醫療服務，掌握治療黃金期。

鑒於自費治療開銷大，凱基人壽新推出「凱基人壽真康健癌症定期健康保險」，提供一次性給付的初次罹患初期或輕度癌症保險金、初次罹患重度癌症保險金，讓保戶在罹癌初期就能獲得一筆保險金，靈活用於醫療或日常開支；另外提供了豁免保險費及持續生存給付、最高達五年的重度癌症生活照護保險金，幫助保戶在癌症治療的關鍵五年期間，能減輕經濟負擔安心休養，讓防護更周全。並同步推出「凱基人壽新活力癌症定期健康保險附約」針對初次罹患初期或輕度癌症保險金、初次罹患重度癌症保險金，可以搭配主約加強一次性給付的保障。

以新婚的30歲男性阿凱為例，深感親友因癌症長期治療對生活和經濟的衝擊，決定為自己加強婚後保障，購買「凱基人壽真康健癌症定期健康保險」保險金額3萬元，附加「凱基人壽新活力癌症定期健康保險附約」保險金額2萬元，繳費期間20年，年繳保險費29,203元。若阿凱在第二保單年度後確診初次罹患保單條款約定的癌症(重度)，可先申領初次罹患重度癌症保險金100萬元，靈活運用於醫療給付或安定治療期間的生活支出，並同步豁免「凱基人壽真康健癌症定期健康保險」以後各期的保險費，且契約持續有效，讓阿凱無後顧之憂；再於次年的保單周年日起，每年生存有12萬元的重度癌症生活照護保險金，最高5年，完善關鍵的5年治療期。

凱基人壽在乎你的在乎，幸福你的人生，長期關注民眾對健康保障的需求，推出多元保險商品。想了解更多，可預約凱基人壽專業顧問團隊，為客戶規劃最妥適的保險組合，善用每一塊錢，獲得充分保障。