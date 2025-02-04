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亞幣翻升、台幣獨貶 新台幣匯率在「它」進場下守住32字頭

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
新台幣匯率示意圖。 聯合報系資料庫
新台幣匯率示意圖。 聯合報系資料庫

美國總統川普宣布暫緩對墨西哥與加拿大課徵25%的關稅，激勵股市反彈，但對中國大陸進口產品加徵10%關稅措施生效，中國大陸隨即祭出反制措施；美中關稅戰正式開打，拖累新台幣匯率4日走勢疲軟，盤中再度貶破33元大關，後在中央銀行進場護盤下，連兩天守住32字頭，終場貶值1.7分，收在32.985元，連兩貶，總成交量為19.775億美元。

中央銀行統計顯示，美元指數今天回跌0.94%，主要亞幣裡，除人民幣休市外，多數亞幣都強勢升值，僅新台幣匯率「獨貶」。數據指出，星元匯率大漲0.62%，台灣主要貿易對手國貨幣韓元匯率升值0.51%，日圓匯率也升值0.19%，新台幣匯率下挫0.05%，為「最弱亞幣」。

匯銀主管說，川普宣布暫緩對加拿大、墨西哥輸美商品課徵關稅，美元指數下挫，激勵國內股匯上午雙雙反彈。不過，美國對中國大陸進口產品加徵10%關稅措施生效，中國大陸也宣布，10日起對美國部分產品加徵10%至15%的關稅，顯示兩國貿易戰持續升溫。

影響所及，台股上漲99.25點，收在22793.96點，匯市則在外資持續賣股匯出下貶破33元大關，最低落於33.054元，最多貶值8.6分，央行尾盤進場調節，新台幣匯率貶值金額縮至1.7分，以32.985元報收。

匯銀主管指出，新台幣匯率已連貶兩天，但在央行力守下仍以32字頭價位收盤，後市仍須關注美中關稅戰的發展情況，以及川普是否會進一步對台灣晶片業「揮刀」，以此研判，新台幣匯率仍將易貶難升，短期內可能位於32.8~33.1元區間波動。

台幣匯率 關稅

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