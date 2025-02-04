納諾重訊公告：強烈抗議元大證券及台新證券撤任輔導券商

興櫃公司納諾*-KY（6495）4日發布措詞強硬的公告，指出「納諾集團強烈抗議元大證券及台新證券撤任輔導券商決定，捍衛股東權益」。

英屬開曼群島商納諾表示，納諾的主辦輔導推薦證券商元大證券公司及協辦輔導推薦證券商台新綜合證券公司於114年1月22日來函向公司辭任輔導推薦證券商，其將自財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准日起辭任本公司股票申請上市(櫃)之輔導推薦證券商。

對於上述二家券商的辭任動作，納諾公告指出，對於元大證券及台新證券決定撤任輔導券商表示嚴重抗議。強調公司一貫致力於提供健全的財務報告及經營業績，並且對於本次決定感到困惑和失望，堅定捍衛股東的合法權益，並呼籲投資者們關注納諾的未來發展。

納諾同步針對是否對股東權益或證券價格有重大影響之事項，揭露二點說明如下：

(1)股東交易不便影響權益：元大證券及台新證券撤任輔導券商的決定對股東造成了無法買賣的困境，這不僅影響了股東的投資權益，也損害了市場的信任度。呼籲元大證券及台新證券能夠重新考量此一決策，恢復正常交易渠道。

(2)未來展望與發展計劃：納諾集團專注於量子水機的國內外發展，並計畫在未來推出更多創新技術，以促進公司成長。將繼續努力提升自身實力，並為股東創造更高的價值。

納諾呼籲，元大證券及台新證券重新考量其對納諾的舉措，並號召投資者與納諾共同捍衛股東權益，促進公司發展。公司堅信，通過共同行動，可以為所有股東及市場創造一個更健康、更有利的投資環境。