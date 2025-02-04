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避免年齡歧視 金管會預告解除結構型商品高齡投資限制

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
銀行局預告修法，取消銀行對70歲以上客戶提供結構型商品交易服務的限制。圖／本報系資料庫
銀行局預告修法，取消銀行對70歲以上客戶提供結構型商品交易服務的限制。圖／本報系資料庫

繼續消除年齡歧視。金管會表示，為避免客戶僅因年紀較長而即無法獲得金融服務的差別待遇，4日預告修正「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」，取消銀行對70歲以上客戶提供結構型商品交易服務的限制，最快5月初可生效。

金管會銀行局表示，銀行可向一般客戶提供結構型商品的交易服務，但依照現行規定，對年齡為70歲以上的客戶，不得以當面洽談電話或電子郵件，聯繫寄發商品說明書等方式進行推介，但銀行能否推介商品，應該本於專業，以客戶及商品的適合度做為依據，而非以年齡為界，一刀畫分。

銀行局上月也預告修正信託業不得推介70歲以上客戶的高齡限制，讓業者回歸了解客戶的KYC風險評估。

銀行局主秘王允中表示，此兩項法令調整後，銀行局經管的法令部分，已無針對70歲以上民眾限制的金融商品內容，但強調銀行在推介商品時，必須充分了解客戶，確認客戶足以承擔投資標的的風險，以實際狀況來評估，所以銀行的責任會更大，必須自行判斷商品可銷售對象。

銀行局表示，統計至113年12月底止，銀行承做結構型商品流通餘額7117.16億元，但解除年齡限制並不是為了擴大結構型商品的投資規模。

金管會

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