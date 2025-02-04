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旅平險含法傳僅這5家保險公司 留意3大投保重點

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

藝人大S（徐熙媛）赴日旅遊，因感染流感併發肺炎離世，享年48歲，震驚各界。金管會4日表示，目前共有5家保險公司海外突發疾病醫療險給付範圍仍有涵蓋法定傳染病，分別為臺灣產險、旺旺友聯產險、華南產險、安達產險及南山人壽。產險業者也指出，出國旅遊投保，要檢視保單是否涵蓋三大範圍。

富邦產險表示，旅客出國投保時，應檢視保單是否涵蓋三大範圍：一、旅行平安險(意外險及海外突發疾病)；二、海外旅行不便險(旅程更改或旅程取消、班機延誤、行李損失、行李延誤、旅行文件損失)，及三、旅行綜合險(緊急救援費用、改降非原地機場費用、食品中毒、行動電話被竊)等保障。

此外，同時也須確認是否包含「海外緊急救援服務的保障」，由保險公司所配合的緊急救援公司協助處理，內容包含醫療轉送、安排住院或就醫、法律及旅遊協助等海外急難救助服務，以轉嫁旅程中的相關風險。

中信產表示，根據衛福部疾管署官網指出，第四類傳染病：流感併發重症，第五類傳染病：新型A型流感，才是屬於台灣需要通報的法定傳染病，因此，若在保險期間內，因一般流行性感冒（非法定傳染疾病），並於海外進行住院或門診，診療相關衍生的醫療費用，若有加保「海外突發疾病醫療健康保險」即可申請理賠。

惟若屬法定傳染病（如流感併發重症、新型A型流感）則需選擇「海外突發疾病醫療健康保險(含法定傳染病)」才能申請理賠。目前共有5家保險公司海外突發疾病醫療險給付範圍仍有涵蓋法定傳染病，分別為臺灣產險、旺旺友聯產險、華南產險、安達產險及南山人壽。

富邦產表示，海外旅遊生病要有理賠，前提是要投保海外突發疾病保險，保障涵蓋門診、住院等醫療費用，若因國外醫療費用及消費水準普遍偏高，若民眾規畫至海外城市旅行，建議可參考旅遊目的當地消費水準，例如歐美國家醫療費用較高，可選擇投保較高醫療險保額，以避免發生意外時無法支應相對應損失的狀況。

根據富邦產險2024年海外突發疾病理賠申請資料顯示，常見的理賠情況主要為感冒，包含流感、咽喉或支氣管炎、上呼吸道感染、發燒，其次為腸胃炎，國人旅遊國家前三名依次為日本、韓國、大陸；以投保天數5~7天為最大宗。

保險 傳染病 產險

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