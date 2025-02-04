大S驟逝 金管會統計旅平險：只有這5家賠法定傳染病
知名藝人大S春節期間前往日本旅遊猝逝，傳出原因為流感併發肺炎。消息引發台灣民眾感傷外，也拉起將前往海外旅遊民眾警報。金管會4日統計，清查目前國內推出理賠法定傳染病的海外突發疾病險，僅有五家業者，建議民眾出國旅遊前，可以檢視自身醫療需求，尋找適合的保險業者。
金管會指出，目前僅有五家業者願意提供保障法定傳染病醫療範圍。包括：台產、旺旺友聯、華南產、安達產險以及南山人壽，提供的海外突發疾病醫療險包含法定傳染病給付。
安達產在網路上公告，海外突發疾病健康保險承保法定傳染病，包括住院醫療費用、門診醫療費用以及急診醫療費用，住院醫療限額上限100萬元，門診以及急診醫療費用上限1萬元，此外，還提供特定地區限額調整，日本、韓國調整150%。
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