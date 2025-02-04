大S驟逝 金管會統計旅平險：只有這5家賠法定傳染病

大S徐熙媛春節期間赴日旅遊，因流感併發肺炎過世，享年48歲。由於春節期間向來是國人海外旅遊旺季，有保險業者提醒在海外遇到疾病或意外，「有沒有買對保險」很重要。前台大感染科醫師林氏璧透露，台灣目前旅平險有提供包含法定傳染病選擇的，僅有美商安達、台灣產物保險、旺旺友聯、南山人壽這4個選擇。

2025-02-04 14:57