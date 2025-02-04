金管會：海外突發疾病醫療險含法定傳染病有這5家保單

海外旅遊突發流感病情而在海外醫，大多數旅平險並不理賠，金管會4日清查國內銷售的旅平險保單後表示，台灣產險、旺旺友聯產險、華南產險、安達產險、南山人壽等5家保公司銷售的海外突發疾病醫療險，理賠範圍有包括法定傳染病，亦即包括流感在內。

藝人大S在日本旅遊卻因流感病故後，讓民眾關注流感疫苗侑旅平險保障，COVID-19疫情後，保險公司紛紛將法定傳染病，排除在旅平險附加海外突發疾病醫療險的理賠範圍之外，而根據衛福部疾管署公告，流感併發重症屬於第4類法定傳染病，新型A型流感屬於第5類法定傳染病。

金管會保險局清查各保險公司旅平險保單，副局長蔡火炎表示，目前還有5家保險公司銷售的海外突發疾病醫療險給付範圍，包括法定傳染病在內，這5家保險公司為台灣產險、旺旺友聯產險、華南產險、安達產險及南山人壽。

北宇管顧公司總經理劉北元指出，如果旅平險的突發疾病醫療險不含法定傳染病在內，也不用太擔心，只要在國內有投保實支實付醫療險，也可以負擔海外醫療費用，但保險理賠程度要視個人投保額度而定。

資深保險業務員表示，不論是突發疾病還是發生意外傷害而在海外就醫，可留單據及診斷書，回國後先向健保局申請核退，若有實支實付醫療險，再向保險公司申請理賠，符合旅平險理賠條件者還能再申請理賠，理賠不衝突。