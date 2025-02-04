快訊

盼低調送別大S…小S透過經紀人發聲：返台時間不對外公開

內埔鄉連2年同1人抽到汽車 數學老師：機率和中威力彩頭獎相近

聽新聞
0:00 / 0:00

金管會：海外突發疾病醫療險含法定傳染病有這5家保單

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
金管會清查旅平險保單，有5家保險公司的海外突發疾病醫療險給付範圍，包括法定傳染病在內。本報資料照片
金管會清查旅平險保單，有5家保險公司的海外突發疾病醫療險給付範圍，包括法定傳染病在內。本報資料照片

海外旅遊突發流感病情而在海外醫，大多數旅平險並不理賠，金管會4日清查國內銷售的旅平險保單後表示，台灣產險、旺旺友聯產險、華南產險、安達產險、南山人壽等5家保公司銷售的海外突發疾病醫療險，理賠範圍有包括法定傳染病，亦即包括流感在內。

藝人大S在日本旅遊卻因流感病故後，讓民眾關注流感疫苗侑旅平險保障，COVID-19疫情後，保險公司紛紛將法定傳染病，排除在旅平險附加海外突發疾病醫療險的理賠範圍之外，而根據衛福部疾管署公告，流感併發重症屬於第4類法定傳染病，新型A型流感屬於第5類法定傳染病。

金管會保險局清查各保險公司旅平險保單，副局長蔡火炎表示，目前還有5家保險公司銷售的海外突發疾病醫療險給付範圍，包括法定傳染病在內，這5家保險公司為台灣產險、旺旺友聯產險、華南產險、安達產險及南山人壽。

北宇管顧公司總經理劉北元指出，如果旅平險的突發疾病醫療險不含法定傳染病在內，也不用太擔心，只要在國內有投保實支實付醫療險，也可以負擔海外醫療費用，但保險理賠程度要視個人投保額度而定。

資深保險業務員表示，不論是突發疾病還是發生意外傷害而在海外就醫，可留單據及診斷書，回國後先向健保局申請核退，若有實支實付醫療險，再向保險公司申請理賠，符合旅平險理賠條件者還能再申請理賠，理賠不衝突。

保險 理賠 產險

延伸閱讀

大S流感驟逝效應 基隆1天打千劑疫苗剩650劑

大S效應海外保險引關注 金管會：5家承保法定傳染病

大S驟逝病源是黑范？未戴口罩聚餐　社群灌爆偷關留言

洪小鈴父親也流感併發肺炎走的！　忍喪父之痛悲悼大S

相關新聞

大S病逝日本！專家提醒旅平險別買錯 「法定傳染病」僅4家有賠

大S徐熙媛春節期間赴日旅遊，因流感併發肺炎過世，享年48歲。由於春節期間向來是國人海外旅遊旺季，有保險業者提醒在海外遇到疾病或意外，「有沒有買對保險」很重要。前台大感染科醫師林氏璧透露，台灣目前旅平險有提供包含法定傳染病選擇的，僅有美商安達、台灣產物保險、旺旺友聯、南山人壽這4個選擇。

出國染流感就醫 旅平險不賠？還有一道防線

日本流感疫情嚴重，藝人大S過年期間赴日旅遊，不幸因流感病逝，引發國內搶打流感疫苗，近日規劃出國旅遊的民眾，也開始關注因流...

避免年齡歧視 金管會預告解除結構型商品高齡投資限制

繼續消除年齡歧視。金管會表示，為避免客戶僅因年紀較長而即無法獲得金融服務的差別待遇，4日預告修正「銀行辦理衍生性金融商品...

金管會：海外突發疾病醫療險含法定傳染病有這5家保單

海外旅遊突發流感病情而在海外醫，大多數旅平險並不理賠，金管會4日清查國內銷售的旅平險保單後表示，台灣產險、旺旺友聯產險、...

中信金董事辜仲諒霸氣致贈勞力士 感謝中華隊教練

霸氣辜董推動台灣棒球不遺餘力。中信金（2891）董事、中華棒協理事長辜仲諒，據悉3日特別宴請中華職棒會長蔡其昌、總教練曾...

平均扛28年！為何新竹人最愛用長年期房貸？

根據不動產資訊平台最新資料，去年第2季全國平均房貸期數315期，比起前一季一口氣多出10期，再創歷史新高。其中，新竹縣7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。