大S效應海外保險引關注 金管會：5家承保法定傳染病
藝人大S（徐熙媛）赴日旅遊，因感染流感併發肺炎離世，震驚各界。金管會今天表示，目前臺灣產險、南山人壽等5家保險公司海外突發疾病醫療險給付範圍仍有涵蓋法定傳染病。
大S全家過年期間赴日本旅遊，因感染流感併發肺炎離世，享年48歲。根據衛福部疾管署公告，流感併發重症屬於第4類法定傳染病，新型A型流感屬於第5類法定傳染病。
金管會保險局副局長蔡火炎今天在例行記者會公布，經過清查，目前尚有5家保險公司銷售的海外突發疾病醫療險給付範圍有包含法定傳染病，分別為臺灣產險、旺旺友聯產險、華南產險、安達產險及南山人壽。
一名產險業主管解釋，先前因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，產險業在防疫險慘賠，多數產險公司海外突發疾病醫療險均已不承保法定傳染病，僅少數產險公司仍有將法定傳染病涵蓋在理賠範圍內。
該主管說，在COVID-19疫情緩和後，含法定傳染病的海外突發疾病醫療險原先買氣已稍見清淡，在大S因流感併發肺炎猝逝後，民眾開始重視流感盛行現狀，出國客戶對含法定傳染病的海外突發疾病醫療險詢問度顯著增加。
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