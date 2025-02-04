農曆年後金融業啟動徵才 永豐金招1800名、法巴銀出手

農曆年後，金融業啟動徵才。外銀中的法國巴黎銀行已經喊出，今年要再徵才兩成人力，鎖定高階財富管理顧問，永豐銀也在4日喊出，即日起要招募逾百名的策略人才，涵蓋儲備幹部（MA）以及專業人才（Professional Associate，下稱PA）。

今年國內12家金控總共要招募3.3萬名新血，大型金控中的國泰金控（2882）、富邦金控（2881）、中信金控（2891）的整體徵才人數落6,600人到7,500人。中型金控的新光金控（2888）、凱基金控徵才人數約近3,500人到4,000人。其餘金控徵才人數則在百人到千人上下。

法國巴黎銀財富管理台灣區負責人林素真指出，看好台灣高端財富管理需求增加，今年預計將會擴編兩成人力因應需求，並將在北、中、南擴大業務團隊，團隊中的重點人才聚焦服務高端客戶的私人銀行業務團隊，以因應今年業務預期可望成長，總行已經將台灣列為亞太區成長主力市場。

永豐金控（2890）預計在2025年將招募約1,800名新員工，其中包括大量策略人才(MA/PA)，計劃召募超過百人，人才招募將涵蓋多個專業領域，除了法人金融和財富金融外，將隨著業務創新拓展至數位金融、AI科技、資訊、經營企劃、風險管理及投信投資研究等領域。

永豐銀昨日指出，2月18日將舉辦首場策略人才招募說明會，廣邀國內、外各大專院校畢業生參加，今年招募儲備幹部（Management Associate，下稱MA）及專業人才（Professional Associate，下稱PA），經過系統化培訓和多元化職位輪調，例如去(2024)年於內部成功推展海外行動銀行easy app越南與香港區服務、永豐雲Chat、碳淨零及Orbit.AI投資水晶球等多項專案。

永豐金控指出，隨著組織擴大布局，MA人員將享有快速晉升機制，各專業人員也將獲得多元化的輪調機會，國內人才有機會在海外歷練，加上外籍人才的加入，都將使永豐金控的人才隊伍更加國際化，永豐人職涯發展更加多元豐富。

人才部分，永豐銀指出，今年重點聚焦金融專業、數位科技、行銷規劃及風險管理等跨域人才，MA以碩士以上為主、PA則鎖定優秀學士，均不限系所，凡是多益（TOEIC）達800分以上且工作經驗2年以內者，皆符合報名資格。同時，永豐銀行持續拓展海外事業版圖，力邀具備國際視野及可外派者踴躍參與。

未來，外籍專業人員也將成為招募重點之一。永豐金控轄下子公司永豐金證券設有員工持股信託制度，永豐銀行亦宣佈於2025年起，不分職級及年資，由公司每月提撥定額獎勵金至信託專戶存股，與員工共享營運成果、長期儲蓄累積財富並保障退休福利。