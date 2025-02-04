出國投保旅平險 染上流感理賠關鍵注意這一點

藝人大S因赴日旅遊感染流感併發肺炎猝逝，讓許多民眾開始重視出國投保旅平險。產險業者提醒，民眾出發前要留意，若投保的是「不含法傳」的海外突發疾病醫療保險，若國外該疾病確診為「法定傳染病」，即屬契約除外責任，無法獲得任何保險金給付。

旺旺保（2816）表示，「新型A型流感」為國內分類第五類法定傳染病，因新冠疫後已近三年，國人對疾病意識逐漸降低，在業者商業競爭下，近年投保旅平險反以單趟高額班機延誤，或旅程取消等附加旅行不便為主訴求。

不過，旺旺友聯指出，旅行不便賠付的多是小額且自身有能力因應的費用損失，以旅程取消為例，若日本團費僅4~5萬元，這就是保險契約賠償上限，投保10萬甚至12萬即屬超額保額，主管表示，「繳交一個不可能給付的金額，保費無形中就是浪費」，在這波流感中，在資源有限的前提下，相對安心的「海外法定傳染病疾病保障」，應才是選擇商品時的主要考量點。

旺旺友聯主管表示，若出發前投保「不含法傳」的海外突發疾病醫療保險，若國外該疾病確診為「法定傳染病」，即屬契約除外責任，無法獲得任何保險金給付；反之，含法定傳染病保障保單，可立即提供住院、門診、急診三項防護，但有部分同業商品不提供「急診保障」，提醒國人注意及投保時參考。

旺旺友聯最後指出，即使業界同為「含法定傳染病商品」，因就「突發疾病」定義，有契約生效前90日(或180日)以內，未曾接受該疾病之治療者二種規格，因該約定日數越長對消費者越不利。

旺旺友聯為提供相對最佳保障，為四家可提供「法傳保障」業者中，少數採「90日制」為商品規則者，消費者投保前若還不確定該約定日數，應詳加確認以避免國外就診後因認知差異產生不必要的遺憾及爭議。

台灣目前旅平險有提供包含法定傳染病選擇的業者有美商安達產險、台灣產物保險、旺旺友聯、南山人壽等4家。