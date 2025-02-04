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中信金董事辜仲諒霸氣致贈勞力士 感謝中華隊教練

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
中信金董事、中華棒協理事長辜仲諒（中，白衣）宴請中華隊教練團並致贈勞力士，圖中職／提供。
中信金董事、中華棒協理事長辜仲諒（中，白衣）宴請中華隊教練團並致贈勞力士，圖中職／提供。

霸氣辜董推動台灣棒球不遺餘力。中信金（2891）董事、中華棒協理事長辜仲諒，據悉3日特別宴請中華職棒會長蔡其昌、總教練曾豪駒所率領的12強金牌教練團，並致贈每人一只勞力士手錶作為感謝，目前該錶最新的官方訂價為29萬2,500元，辜董大手筆砸下超過300萬元。

中華隊去年於世界棒球12強錦標賽奪冠後，辜仲諒除了自掏腰包7,000萬元獎金由球員、教練、後勤平分，教練團的努力也功不可沒，3日晚上特別宴請教練團，並特別致贈勞力士手錶，感謝這些幕後教練團英雄。中職表示，辜仲諒愛才惜才，期待這次教練團續掌兵符能夠延續12強氣勢，帶領中華隊闖進世界棒球經典賽會內賽；若國家隊常態化各方有共識、水到渠成，希望教練團可以續留，讓台灣棒球持續在國際棒壇發光發熱。

值得注意的是，辜仲諒致贈的勞力士錶面的日期、時間頗具巧思，恰好是去年中華隊在12強冠軍戰奪冠的那一刻，別具紀念價值。席間，辜仲諒與蔡其昌相談甚歡，兩人齊聲表示棒協與中職團結一心，相信對推動台灣棒球絕對是正向發展，才是國家之福，雙方也會繼續保持密切合作。

總教練曾豪駒也表示，「12強期間感謝有理事長辜仲諒與會長蔡其昌的照顧與支援，讓教練球員們無後顧之憂，有這樣的棒球環境真的很幸福」。

該錶最新的官方訂價為29萬2,500元，中職／提供。
該錶最新的官方訂價為29萬2,500元，中職／提供。

中職 蔡其昌 辜仲諒

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