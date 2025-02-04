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金控啟動儲備幹部招募計畫 祭百萬年薪搶人才

中央社／ 台北4日電

各家金控擴充人才庫，今年陸續發布徵才令，針對青年學子祭出年薪百萬的儲備幹部（MA）計畫。除中信金、永豐銀履歷收件到3月中，其餘金控截止日多落在3月底止。

國泰金集團「3大儲備幹部」今年總共招募82名，較去年成長1倍，錄取並通過考核者，首年年薪即達新台幣百萬元。國泰金預計招募12個名額，以集團視角整合跨公司資源，規劃發展策略、開創新商模。

國泰人壽規劃招募10名儲備幹部，新任儲備幹部1年內就能接觸到波段交易單位、價值投資單位與投資管理等單位；國泰世華銀行儲備幹部則擴大個金、法金職系人數，並增加人工智慧（AI）、IT職系，預計招募60名，履歷收件至今年3月底止。

富邦金的「富邦MA計畫」，今年預計招募28組、合計逾60名儲備幹部，職缺需求橫跨金控、銀行、人壽、產險、證券、投顧、期貨、投信、海外等事業單位，將提供2年2次升遷及首年即挑戰百萬年薪機會，履歷收件至今年3月31日止。

中信金的儲備幹部計畫，今年共開放10個組別、領域橫跨金控、銀行及人壽，預計招募逾60名。錄取後將會輪調前、中、後台單位並拓展金融知識廣度，歷練策略企劃單位，參與內外部重大專案，為台灣唯一2年升經理的培育計畫，履歷收件至3月14日止。

玉山金今年儲備幹部有3大類別，預計招募50名，MA涵蓋6大專業領域，包含私人銀行、永續金融、數位金融、法人金融、個人金融及證券業務。

另外，玉山財金儲備幹部（TA）則是鑽研股債匯市交易策略或預測模型，培養利匯率、國際債券、衍生性金融商品的交易實務經驗。科技儲備幹部（TMA）則是台灣金融業首創科技儲備幹部培育計畫，以資訊技術為基礎培育專案管理能力。

元大金規劃招收30至50名儲備幹部，涵蓋策略發展、投行法金、數位金融及投資交易4大重點領域，培訓計畫為期2年半。

凱基金及旗下子公司今年計畫招募共40名儲備幹部，提供職務涵蓋數位創新、數據行銷、投資財務、企劃管理、金融交易、個人及企業金融、壽險營運等多元專業領域。

永豐金旗下的永豐銀行今年計畫招募逾百名策略人才，包含儲備幹部和專業人才，並聚焦尋找具金融專業、數位科技、行銷規劃及風險管理等跨領域人才，履歷收件至3月15日止。

國泰金 履歷

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