平均扛28年！為何新竹人最愛用長年期房貸？

根據不動產資訊平台最新資料，去年第2季全國平均房貸期數315期，比起前一季一口氣多出10期，再創歷史新高。其中，新竹縣7都最高，平均339期，超過28年，顯示新竹人買房最偏好長年期房貸。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，由於去年第2季新青安申辦熱絡，研判部分使用30年期與40年期房貸狀況增加，因此拉長整體平均房貸年期。

曾敬德表示，30年期房貸是支撐房價的重要關鍵，例如一千萬房貸20年期本息平均攤還，利率2.2%每個月還款金額5.15萬元，但30年期就可每月變成3.8萬元，雖然還款期間拉長利息增加，但負擔可以減輕，許多年輕人因此上車。

根據內政部資料，去年第2季房貸期數315期，較新青安上路前一季整整增加了20期。

若以區域來看，去年第2季六都加上新竹，房貸平均期數最長的是新竹縣的339期，高雄市也攀高衝到平均336期，房貸年期較去年同期增加高達2年。目前七都只剩台北市還在300期內，顯示長年期房貸已成為購屋時標準配備。

曾敬德表示，新竹地區近年房價以驚人速度上漲，薪水追不上房價下，不少購屋人因此使用長年期的房貸，一方面降低每月負擔，一方面身上也可多留些可以靈活使用的資金。