快訊

黑箱？內埔同1人爽抽汽車「中獎者身分曝」 鄉長：需為這事賠上政治前途嗎

獨／彰化驚傳情殺！痛苦呼叫驚動四鄰 單親媽、同居男友遭逮

同一人抽到汽車！內埔年街遭疑黑箱「2次都摸出揉成團彩券」 屏檢出手了

聽新聞
0:00 / 0:00

平均扛28年！為何新竹人最愛用長年期房貸？

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
新竹房市示意圖／住宅週報提供
新竹房市示意圖／住宅週報提供

根據不動產資訊平台最新資料，去年第2季全國平均房貸期數315期，比起前一季一口氣多出10期，再創歷史新高。其中，新竹縣7都最高，平均339期，超過28年，顯示新竹人買房最偏好長年期房貸。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，由於去年第2季新青安申辦熱絡，研判部分使用30年期與40年期房貸狀況增加，因此拉長整體平均房貸年期。

曾敬德表示，30年期房貸是支撐房價的重要關鍵，例如一千萬房貸20年期本息平均攤還，利率2.2%每個月還款金額5.15萬元，但30年期就可每月變成3.8萬元，雖然還款期間拉長利息增加，但負擔可以減輕，許多年輕人因此上車。

根據內政部資料，去年第2季房貸期數315期，較新青安上路前一季整整增加了20期。

若以區域來看，去年第2季六都加上新竹，房貸平均期數最長的是新竹縣的339期，高雄市也攀高衝到平均336期，房貸年期較去年同期增加高達2年。目前七都只剩台北市還在300期內，顯示長年期房貸已成為購屋時標準配備。

曾敬德表示，新竹地區近年房價以驚人速度上漲，薪水追不上房價下，不少購屋人因此使用長年期的房貸，一方面降低每月負擔，一方面身上也可多留些可以靈活使用的資金。

另外，新竹購屋人有不少園區客，科技業近年業績亮眼，加上園區客喜愛屋齡新穎新樓，銀行多會給予較好利率條件，因此購屋人也會偏好使用長年期的房貸。

資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

房價 房貸 科技業

延伸閱讀

突暈眩 新竹男頭份大街自撞分隔島成烏龜翻

新竹天坑案…豐采520停擺1年多 縣府今宣布原則同意復工

蛇麼都好玩！2025新竹燈會點亮「最炫科技風」 陪你迎春闔家樂

1月六都買賣移轉棟數較去年同期降溫逾四成 專家：這問題要先解決

相關新聞

大S病逝日本！專家提醒旅平險別買錯 「法定傳染病」僅4家有賠

大S徐熙媛春節期間赴日旅遊，因流感併發肺炎過世，享年48歲。由於春節期間向來是國人海外旅遊旺季，有保險業者提醒在海外遇到疾病或意外，「有沒有買對保險」很重要。前台大感染科醫師林氏璧透露，台灣目前旅平險有提供包含法定傳染病選擇的，僅有美商安達、台灣產物保險、旺旺友聯、南山人壽這4個選擇。

出國染流感就醫 旅平險不賠？還有一道防線

日本流感疫情嚴重，藝人大S過年期間赴日旅遊，不幸因流感病逝，引發國內搶打流感疫苗，近日規劃出國旅遊的民眾，也開始關注因流...

中信金董事辜仲諒霸氣致贈勞力士 感謝中華隊教練

霸氣辜董推動台灣棒球不遺餘力。中信金（2891）董事、中華棒協理事長辜仲諒，據悉3日特別宴請中華職棒會長蔡其昌、總教練曾...

平均扛28年！為何新竹人最愛用長年期房貸？

根據不動產資訊平台最新資料，去年第2季全國平均房貸期數315期，比起前一季一口氣多出10期，再創歷史新高。其中，新竹縣7...

苦！去年第2季房貸期數再創新高 國人平均房貸年限拉長至26.25年

根據不動產資訊平台最新資料顯示，去年第2季全國的房貸期數創下歷史新高的315期，比起前一季一口氣多出10期，顯示使用長年...

蔡宏圖：霖園集團拚永續 共創更好

國泰金控董事長蔡宏圖表示，今年全球政經秩序可能面臨打破再重建的新開始，期許集團員工要用前瞻的視野來思考與布局。他說，歷史...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。