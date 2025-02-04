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永豐銀啟動2025徵才 招募百名策略人才

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

啟動2025年首波徵才，永豐銀行表示，即日起，預計招募逾百名策略人才，包含儲備幹部（Management Associate，下稱MA）及專業人才（Professional Associate，下稱PA），本（2）月18日將舉辦首場策略人才招募說明會，廣邀國內、外各大專院校畢業生參與，為具備創新思維和領導潛力的新世代，提供廣闊的發展空間和挑戰。

招募跨領域人才，培養海內外明日之星。永豐銀行表示，旗下招募的策略人才（MA／PA）經過系統化培訓和多元化職位輪調，2024年於內部成功推展海外行動銀行easy app越南與香港區服務、永豐雲Chat、碳淨零及Orbit.AI投資水晶球等多項專案；今年將聚焦金融專業、數位科技、行銷規劃及風險管理等跨域人才，MA以碩士以上為主、PA則鎖定優秀學士，均不限系所，凡是多益（TOEIC）達800分以上且工作經驗2年以內者，皆符合報名資格。同時，永豐銀行持續拓展海外事業版圖，力邀具備國際視野及可外派者踴躍參與。

永豐銀行表示，今年也首次打破地域限制，於本月21日舉辦線上說明會，詳細活動訊息或投遞個人履歷請連結永豐銀行MA／PA招募網站查詢，履歷收件自即日起至3月15日17時。

系統化培訓三部曲，實現人才永續發展。永豐銀行表示，為打造高素質、具創新能力的專業團隊及完整策略人才庫，提供12至15個月的系統化「策略人才培訓計畫」，初期透過模組化學習與分行實習，建立跨領域能力；中期鼓勵於不同業務領域進行輪調，累積豐富的工作經驗、多元挑戰及歷練；每年亦進行人才盤點檢視，拔擢潛力新秀以加速晉升歷程；透過提升專業能力、認同感與歸屬感，實現人才永續，朝「翻轉金融　共創美好生活　Together, a better life.」企業願景前進。

履歷 永豐銀行

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