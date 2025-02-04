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苦！去年第2季房貸期數再創新高 國人平均房貸年限拉長至26.25年

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

根據不動產資訊平台最新資料顯示，去年第2季全國的房貸期數創下歷史新高的315期，比起前一季一口氣多出10期，顯示使用長年期房貸狀況又更為普遍，國人平均新購屋的房貸平均已達26.25年。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，30年期房貸是支撐房價的重要關鍵，例如分期購物24期負擔較有感，但分36期就會感覺輕鬆，同樣房貸30年期每月還款負擔都會比20年期輕鬆許多。

曾敬德舉例，如1,000萬元房貸20年期本息平均攤還，利率2.2%每個月還款金額約5.15萬元，30年期就可每月變成3.8萬元，雖然還款期間拉長利息增加，但至少每個月負擔可以減輕。

據不動產資訊平台最新資料統計顯示，去年第2季的房貸期數315期寫下新高，較新青安上路前一季整整增加了20期，國人平均新購屋的房貸年限拉長至26.25年。

根據不動產資訊平台最新資料顯示，去年第2季全國的房貸期數創下歷史新高的315期，比起前一季一口氣多出10期，讓國人平均新購屋的房貸年限拉長至26.25年。信義房屋提供
根據不動產資訊平台最新資料顯示，去年第2季全國的房貸期數創下歷史新高的315期，比起前一季一口氣多出10期，讓國人平均新購屋的房貸年限拉長至26.25年。信義房屋提供

信義房屋 房價 房貸

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