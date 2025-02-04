出國染流感就醫 旅平險不賠？還有一道防線

日本流感疫情嚴重，藝人大S過年期間赴日旅遊，不幸因流感病逝，引發國內搶打流感疫苗，近日規劃出國旅遊的民眾，也開始關注因流感而在海外就醫，是否在旅平險保障範圍內。專家表示，流感屬於法定傳染病，大多數保險公司的旅平險已將法定傳染病列為除外不保範圍，但如果民眾原本就有投保實支實付醫療險，也能申請理賠。

金管會在春節前就提醒民眾，春節規劃國內外旅遊時，建議依自身需求事先規劃旅遊期間適足的保險保障，以因應旅遊期間相關風險，如果是出國旅遊，可以加保海外突發疾病醫療健康保險附約，保障海外旅行期間因突發疾病住院、門診或急診接受治療的費用風險。

北宇集團總經理劉北元表示，旅平險的海外突發疾病醫療險因為前幾年的COVID-19疫情慘賠，把法定傳染病列為除外不保項目，但現在有少數保險公司又把法定傳染病納入理賠範圍，因此出國旅遊選擇旅平險時，可以將是否理賠法定傳染病的醫療保險納入考慮，同時，也只有少部分保險公司有代墊醫療費用服務，投保旅平險時，可以多多比較保單內容。

不過，如果旅平險的突發疾病醫療險不含法定傳染病在內，也不用太擔心，劉北元表示，只要在國內有投保實支實付醫療險，也可以負擔海外醫療費用，但保險理賠程度要視個人投保額度而定。

資深保險業務員表示，不論是突發疾病還是意外在海外就醫，何留單據及診斷書，回國後先向健保局申請核退，若有實支實付醫療險，再向保險公司申請理賠，符合旅平險理賠條件者還能再申請理賠，理賠不衝突。

日本旅遊達人林氏璧則在臉書分享，目前有理賠法定傳染病醫療的旅平險有：安達、台灣產物保險、旺旺友聯、南山人壽。