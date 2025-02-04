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大S病逝日本！專家提醒旅平險別買錯 「法定傳染病」僅4家有賠

聯合新聞網／ 綜合報導
大S徐熙媛。圖／摘自IG
大S徐熙媛。圖／摘自IG

大S徐熙媛春節期間赴日旅遊，因流感併發肺炎過世，享年48歲。由於春節期間向來是國人海外旅遊旺季，有保險業者提醒在海外遇到疾病或意外，「有沒有買對保險」很重要。前台大感染科醫師林氏璧透露，台灣目前旅平險有提供包含法定傳染病選擇的，僅有美商安達、台灣產物保險、旺旺友聯、南山人壽這4個選擇。

林氏璧曾發文，市面上的旅平險都不保法定傳染病，民眾如果希望到日本或國外旅遊，不幸染上新冠、流感、猴痘等法定傳染病而就醫，還是能順利得到給付的話，務必選擇包含法定傳染病的方案。目前提供這類理賠的旅平險有美商安達、台灣產物保險、旺旺友聯、南山人壽等4家。

林氏璧分享，曾有粉絲私下提供家中小孩在日本確診為流感，雖然買的是一般旅平險，但還是有成功拿到給付的案例。對此林氏璧推測，「我原本以為照文字上來說，『流感併發重症』才是台灣須通報的法定傳染病，所以流感本身應該可以給付」？

林氏璧補充，現在新冠肺炎已改為「新冠併發重症」才屬於第四類法定傳染病，因此保險公司還是會選擇直接不保，「如果擔心的朋友，我建議還是尋找沒有排除法定傳染病的險種比較安心」。

林氏璧表示，為了解決外國人的醫療需求，疫情後日本觀光廳就有和「東京海上日動」合作推出日本旅遊保險，醫藥費、住院費、手術費以及送回國的醫療搬運費100%理賠，傳染病、滑雪意外都賠，理賠上限1000萬日幣（約新台幣2,018,750元）。

林氏璧認為，日本推出的這款保險「保費便宜」，但要到日本才能上網投保，「7天保費是2,960日幣（約新台幣598元）」。

南山人壽 大S 旅平險 林氏璧

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