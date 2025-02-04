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元大金啟動2025年招募計畫 釋出上千個職缺

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

元大金控表示，將啟動2025年招募計畫，釋出包含「業務」、「資訊與數金」及「營運管理」等近1,000個職缺，同時預計招收30至50位MA(儲備幹部)，涵蓋「策略發展」、「投行法金」、「數位金融」及「投資交易」4大重點領域，培訓計畫為期2年半，由金控功能長及各子公司高階主管親自指導，培養MA拓展專業深度與宏觀視野。

鼓勵新世代加入金融產業，共同創造產業新氣象，元大金控積極投入年輕金融菁英培育，MA培訓計畫自每年7月開始，前半年著重集中訓練與輪調實習，幫助MA快速熟悉集團核心業務及運作模式，之後兩年深度參與多樣化的課題研究及專案實作，深入專業領域並強化實務經驗累積。

元大金控表示，今年特別為每位MA量身打造支持體系，安排單位主管、學長姐及高階主管擔任專屬Mentor，提供工作指導及職涯諮詢，確保MA在受訓期間全面提升專業技能與職場曝光度，為MA未來的職涯發展奠定堅實基礎，並培養其成為具備全局觀的金融人才。

元大金控專注於激發個人潛力，藉由完善的育才體系與暢通的升遷管道，讓人才在高度競爭的金融市場中脫穎而出。針對MA，元大金控提供市場具吸引力的薪酬待遇及全面性的專業培訓課程，包括參與大型專案與關鍵任務的寶貴機會，讓MA能夠快速累積專業知識與實務經驗。截至2024年，MA晉升至管理職的比例高達四成，其中已有兩位MA晉升至高階管理層，充分展現元大金控對人才培育的重視與實現承諾的行動力。

元大金控指出，身為永續金融先行者聯盟第三屆輪值主席，兼負永續人才培力以及永續證照推動工作，許下淨零排放、永續金融與人才培育等三大永續承諾，今年預計釋出千個職缺，誠摯邀請具市場敏銳度、卓越溝通協調與整合能力的青年才俊加入，攜手元大金控實現夢想，共同邁向永續金融的未來。

元大金控 職涯

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