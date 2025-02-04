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瀚亞投信入選 盡職治理資訊揭露較佳名單

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

瀚亞投信獲得證交所2024年度「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」，並於「ESG整合行動」、「積極擁有權」、「質化和量化指標」等主軸當中獲得滿分的肯定，展現出瀚亞投信在盡職治理的重視與資訊揭露的完整性備受評鑑機構青睞。

身為外資的瀚亞投信，長期積極參與新加坡總部各項永續發展專案，為進一步落實永續相關具體措施，於總經理轄下設立永續發展工作小組，訂定永續發展的策略與目標，並持續追蹤永續相關發展，每月固定召開會議，並定期向董事會報告。

瀚亞投信營運目標是通過資產管理業務，為客戶、受益人及股東謀取最大利益，為此，制定出責任投資原則，涵蓋盡職治理，以規範公司對客戶、受益人和股東的責任，並承諾在投資過程中履行盡職治理，定期揭露執行情況；相信將環境、社會及治理（ESG）因素納入投資流程，可以為客戶做出最佳的投資決策，並實現長期可持續的報酬。

作為積極的投資人，利用對市場專業知識與直接持有的被投資公司建立長期合作關係，以加深集體理解並找方案處理如 ESG 風險和機會在內的重大議題；瀚亞投信將重大ESG議題納入投資決策，根據市場或資產類別等特定考量因素進行靈活調整， 並透過主動議和與積極參與股東會投票，以推動ESG目標。

投資過程中，持續監控ESG數據供應商關於爭議等質化主題的警示，並透過第三方數據資料庫，持續監控ESG評級與分數，以及加權平均碳強度（WACI）分數，透過質化與量化的評估，進行ESG風險的曝險管理。

展望未來，瀚亞投信表示，將與被投資公司長期對話，推動業務與管理實務中重大ESG特質或減輕重大ESG風險，並與其他投資者合作，集體發聲，放大投資者的影響力；除此之外，定期揭露ESG活動與議合結果，提升透明度與客戶信任。

ESG 股東會

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