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李瑞倉 接台中銀董事長

聯合報／ 記者夏淑賢賴昭穎／台北報導

台中銀行昨天召開董事會，選出曾任金管會主委、高雄銀行董事長的現任董事李瑞倉，擔任台中銀新董事長，即日生效。

台中銀原董事長施建安一月廿四日突然請辭，施建安對於請辭原因僅於致員工公開信低調表示階段性任務完成。但他去年三月十八日「臨危受命」，接任董事長僅十個多月，突然請辭震撼金融圈。

李瑞倉二○一七年九月卸任金管會主委，之後轉任中華電信子公司中華投資董事長，去年七月卸任後，台中銀大股東王貴鋒邀請李瑞倉出任台中銀董事，董事會昨選任他為董事長。

台中銀行 李瑞倉 董事長

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