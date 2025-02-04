蔡宏圖：霖園集團拚永續 共創更好

國泰金控董事長蔡宏圖表示，今年全球政經秩序可能面臨打破再重建的新開始，期許集團員工要用前瞻的視野來思考與布局。他說，歷史上大變動之後到新秩序形成的過程，也是資源乾坤大挪移的時刻，有挑戰，也有新機會，能否洞徹改變的方向與提前布局至關重大，希望員工做好準備來掌握這大好機會。

昨天是蛇年開工第一天，蔡宏圖對霖園集團員工發表新春勉勵與期許。他說，去年全球歷經多重挑戰，國與國經濟成長更不均衡、產業強弱差異更大、ＡＩ人工智慧快速發展更激化這些差異，導致未來發展不確定性更高。面對這些挑戰與不確定性，全球各界都在積極提升永續發展的韌性。

蔡宏圖表示，今年是國內保險業接軌國際會計準則及新一代清償能力制度平行測試的一年，明年接軌新制度，感謝金管會訂下四階段在地化措施，引導業者順利接軌，國泰人壽員工為此準備多年，做了很多努力提升營運動能以順利接軌。

此外，台灣邁入超高齡社會，從健康醫療體系到企業人才資源，都需要調適與因應；ＡＩ與新科技快速改變產業樣貌與人類生活方式，衍生新的風險與機會。蔡宏圖說，ＡＩ的應用不只讓金融業能更精準地滿足客戶需求，也能大幅改善內部作業流程，提升法遵和風險管理的效率。集團近年大力投入數位轉型與永續發展，取得相當不錯的成果，但仍要繼續精進提升。

蔡宏圖說，霖園集團傳達「Better Together 共創更好」的理念，期勉員工共同攜手合作，勇敢創新，突破框架，挑戰更多不可能，共創更好的一年。