國泰金董座蔡宏圖：全球政經面臨打破重建 應善用 AI 讓金融業更加茁壯

國泰金控（2882）董事長蔡宏圖昨（3）日在蛇年開工首日對全體員工發出《新春勉勵與期許》，除感謝同仁努力打拚、2024年繳出亮眼成績單外，也勉勵同仁，2025年全球政經秩序可能面臨打破再重建的新開始，世界總是不斷變化、諸多挑戰會持續撲面而來，期勉集團同仁挑戰更多不可能、一起共創更好的一年。

展望2025年，蔡宏圖表示，全球政經秩序可能會面臨打破再重建的新開始，一個與過去所熟悉世界很不一樣的新局面正在形成，「我們要用前瞻的視野來思考與布局」。歷史上大變動之後到新秩序形成的過程，也是資源乾坤大挪移的時刻，有挑戰，也有新機會，能否洞徹改變的方向與提前布局至關重大。

蔡宏圖指出，這幾年大環境改變與AI快速發展，讓台灣半導體產業在國際上動見觀瞻，吸引全球科技業紛紛來台灣設點，這是過去台灣所沒有的機會，要善用這機會讓金融業更加成長茁壯。諸多挑戰會持續撲面而來，無論台灣或世界各國的人民都渴望更好生活，國泰金控集團傳達「Better Together 共創更好」理念，期勉集團同仁，共同攜手合作，勇敢創新，突破框架，挑戰更多不可能，一起共創更好的一年。

蔡宏圖說，2024年全世界歷經多重挑戰，地緣政治衝突和區域戰爭、國與國經濟成長更不均衡、產業強弱差異更大、資本市場高利率和央行降息速度與幅度、AI快速發展更激化這些差異，導致未來發展不確定性更高。

1月美國加州洛杉磯地區歷經史上最嚴重的野火，警醒極端氣候與環境永續需更全面性因應對策，眼前重大損失也讓保險重要性更加凸顯，保險業如何引入更高效工具與方法協助民眾損害防阻，強化保險業自我的能量縱深，善用核心能力保障民眾，是危機，也是強化自我能力契機，值得探索可能解方。

蔡宏圖指出，2025年是國內保險業接軌國際會計準則及新一代清償能力制度平行測試的一年，明年1月1日正式接軌新制度，因為新舊制度要求差異大，對保險業是很大挑戰。此外台灣邁入超高齡社會，從健康醫療體系到企業人才資源，都需要調適與因應；AI與新科技快速改變產業樣貌與人類生活方式，衍生新風險與機會，懂得善用AI與新科技個人與企業，未來發展機會更多更好，不會運用的個人與企業則面臨被淘汰的威脅。

蔡宏圖表示，金融業積極投入數位轉型，客戶一支手機幾乎就可完成多數金融交易，AI應用不只讓金融業能更精準滿足客戶需求，也能大幅改善內部作業流程，提升法遵和風險管理效率。國泰近年大力投入數位轉型與永續發展，取得相當不錯成果，但不能自滿，仍要繼續精進提升。



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